Avilés no le guarda rencor a Ale

El flamante jefe de la Policía del Chubut, Luis Avilés, afirmó ayer que se van a respetar los cambios que se realizaron en las Unidades Regionales y entre las prioridades de la gestión que encabezará mencionó "acompañar al personal que está en la calle, tranquilizar la tropa y poder utilizar al máximo la disponibilidad que tenemos de los recursos humanos como materiales".

"Las expectativas son ponernos a trabajar inmediatamente. He conformado un excelente equipo de colaboradores directos. Están citados los responsables de cada jurisdicción, ya vamos a ponernos a trabajar, escucharlos sin tapujos a ellos acerca de cuál es la situación real", explicó Avilés.

El jefe policial sostuvo en relación a las condiciones en las que se encuentra la fuerza de seguridad que "cuando ingresamos con Ricardo Hughes, nos encontramos con una repartición en la que en muchas oficinas hubo que hacer una especie de refundación, y este trabajo también se hizo después con Juan Ale".

"Y queda mucho trabajo para seguir haciendo, maximizando al máximo los esfuerzos", añadió.

Cuando se le consultó por las críticas que hacia su persona deslizó Ale, Avilés indicó que tiene "un gran respeto por el comisario general Juan Luis Ale; lo entiendo y no me voy a enojar porque es como cuando a un luchador le piden que deje la batalla" y por último, acerca de posibles cambios en las Unidades Regionales, afirmó que "vamos a analizar caso por caso, pero los cambios hechos por Ale se van a respetar porque no es bueno mover a la gente luego de que recién empezaron su gestión".