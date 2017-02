El Patagónico | Policiales | SEGURIDAD - 01 febrero 2017 Avilés reemplazará a Ale como jefe de la policía de Chubut El gobernador Mario Das Neves confirmó ayer que el viernes al mediodía el actual subjefe, comisario general retirado Luis Avilés, reemplazará a Juan Luis Ale como jefe de Policía de Chubut. Se estima que, ya como jefe de la fuerza, se producirán más cambios en la estructura de la policía de Chubut.

El gobernador Mario Das Neves anunció ayer que el viernes al mediodía el comisario general retirado Luis Avilés asumirá como nuevo jefe de policía de la provincia, en reemplazo del también comisario general retirado Juan Luis Ale, fuertemente cuestionado luego del homicidio en Comodoro del remisero Fernando Schmidt.

La llegada a lo más alto de la cúpula por parte del actual subjefe de policía era un secreto a voces, ya que su nombre comenzó a sonar fuertemente el mismo domingo en que ocurrió el salvaje crimen, el sexto en lo que va del año en Comodoro Rivadavia.

El gobernador, que el lunes había transmitido su disconformidad y adelantado que iba a establecer cambios en la cúpula policial, ayer no hizo más que fundamentar esas versiones que dejaron de ser tales cuando, tras participar del informe de gestión 2016 del Banco Chubut, confirmó el cambio.



EXPEDIENTES CAJONEADOS

“He decidido que el próximo viernes, a las 12 del mediodía, asuma como jefe de Policía el comisario retirado, Luis Avilés”, precisó escuetamente Das Neves, quien tras confirmar el cambio no hizo más declaraciones sobre el particular.

Horas antes de la confirmación del cambio, el gobernador habló ayer a la mañana sobre el tema con Radio Del Mar, donde ratificó su decisión de remover la cúpula policial. En tono crítico, además de los últimos sucesos en Comodoro, Das Neves criticó que se “hayan cajoneado expedientes, desde el 2013, de policías que estaban en condiciones de ser separados de la fuerza, y nada se haya hecho".

“La cúpula será removida en su totalidad”, adelantó, aunque luego confirmó que será el propio Avilés quien reemplazará al conductor de la fuerza, el ex diputado provincial Juan Luis Ale, quien había llegado al cargo para cubrir la vacante que, a dos meses de iniciada la gestión, dejó el comisario general Ricardo Hughes.



"MAYOR CELERIDAD"

Por su parte el ministro de Gobierno, Pablo Durán, también habló del cambio de jefe de policía. Tras recordar que el gobernador ya había adelantado los cambios el lunes, el funcionario aseguró que “en esta gestión, y con este gobernador, hay que estar preparado siempre para estas cosas, ya que siempre exige celeridad y compromiso”.

Durán recordó lo que sucedió en su propia cartera “que fue un año conducida por Rafael Williams, y luego el gobernador decidió el cambio. Esto no hay que dramatizarlo; el que no entiende que estas cosas pueden suceder y que los cambios son necesarios, no entiende nada de política”, precisó.

La salida del comisario Ale se decidió luego del sexto crimen cometido en Comodoro Rivadavia en lo que va del año, con el que quedó demostrado que en la ciudad existen graves problemas de seguridad que no pudieron ser resueltos por quien fuera diputado provincial en la boleta del Frente para la Victoria.

El hasta ayer jefe de policía tampoco apareció como una figura con personalidad y liderazgo para controlar y solucionar la rebelión que se generó hace 15 días en Infantería, donde la totalidad de suboficiales se sublevaron contra el responsable del sector, el comisario Rodolfo Hess, a quien acusaron de tratarlos con desprecio.

En respuesta a esta grave situación, Ale solo atinó a decidir traslados de los sublevados, algo que tampoco cayó bien en la fuerza en su conjunto, y sostener al jefe cuestionado.

Estas y otras razones, entre ellas el fracaso de generar una alternativa al sistema de cuadrículas que habían dado algún resultado en el anterior gobierno, al menos en Comodoro, fueron los hechos que determinaron la salida de Ale como jefe de policía de la provincia del Chubut.



