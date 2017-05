El Patagónico | Policiales | POLICIALES - 18 mayo 2017 Axel Nieves será juzgado por doble tentativa de homicidio Se elevó a juicio la causa por doble tentativa de homicidio agravado por uso de arma de fuego y por haber sido cometida contra un policía, por la que fue acusado Cristhian Axel Nieves. A pedido de la Fiscalía, la juez natural confirmó el mantenimiento de la prisión preventiva hasta el 25 de junio. En la acusación pública figura una pretensión punitiva de 8 años de prisión.

La audiencia preliminar a la que fue sometido Cristhian Axel Nieves se llevó a cabo en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia y fue presidida por la juez penal, Mariel Suárez. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el funcionario, Cristian Olazábal, mientras que al imputado lo asistió la abogada particular, Verónica Heredia.

En ese contexto se efectuó el ofrecimiento de la prueba documental y testimonial que será ventilada en el juicio oral y público al que será sometido, la cual fue admitida por la presidente del tribunal.

En la misma audiencia y a pedido de la parte acusadora, se confirmó el mantenimiento de la prisión preventiva por 40 días.

Hay que recordar que Nieves fue acusado por el delito de doble tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido contra un funcionario policial, para la cual se fijó una pretensión punitiva que se ubicó en 8 años. Ello supone la realización de un juicio con un tribunal colegiado, el cual deberá ser seleccionado por la Oficina Judicial en los próximos días.



TARDE DE FURIA



El hecho por el cual fue acusado Nieves tuvo lugar el 16 de octubre del año pasado, en la intersección de las calles Huergo y Los Jazmines, del barrio San Martín y producto del ataque a balazos resultaron heridos Jonathan Sierra y Ezequiel Soto.

Hay que recordar que ese domingo fue el "Día de la Madre" y que a las 14:30, según el relato de la Fiscalía, las víctimas fueron sorprendidas por Axel Nieves y otros individuos que se movilizaban a bordo de un Chevrolet Corsa, de color verde.

El acusado descendió con un arma y se dirigió hacia Sierra y Soto diciéndoles: "hijos de puta, ustedes me prendieron fuego la casa", en alusión a un incendio ocurrido momentos antes en una vivienda ubicada en calle Las Margaritas 912.

Según la Fiscalía, Nieves apuntó contra los jóvenes con claras intenciones de acabar con sus vidas. Primero hirió a Soto en una pierna y cuando la víctima salió corriendo le efectuó otros dos disparos que impactaron en la espalda del joven. Luego disparó contra Sierra hiriéndolo en el glúteo izquierdo, lo que provocó que cayera al suelo. Este corrió y volvió a caerse para quedar frente a Nieves, quien le apuntó sobre su abdomen y le gatilló tres veces, pero las balas no salieron.

Luego, la policía interceptó a Nieves mientras escapaba por los techos en calle Los Claveles al 830. Pero ante la voz de alto del oficial Eduardo Blanco, apuntó al móvil policial y efectuó tres disparos que no alcanzaron a ninguno de los efectivos. Finalmente escapó. El 21 de octubre fue detenido y desde entonces cumple prisión preventiva.





