Aynol: "me voy a comprometer de lleno para volver a ser lo que era en Newbery"

En su regreso al club de sus amores, el goleador es consciente de que deberá trabajar mucho para recuperar su nivel físico, de cara a los desafíos regionales y locales que tendrá el "Aeronauta" este año. "Los recuerdos quedan para siempre, pero uno cuando entra a la cancha no vive de recuerdos, hay que rendir, así que me voy a preparar lo mejor posible para ser parte de este plantel que está prácticamente ya armado", reconoció.

Jorge Aynol fue confirmado anteanoche como el primer refuerzo de Jorge Newbery, que se apresta a asumir los desafíos de Copa Argentina, Copa Federal, Liga de Comodoro Rivadavia y torneo Federal B.

El delantero vuelve al club de sus amores tras su paso por Argentinos Diadema, su institución de origen por la cual también siente un cariño excepcional, donde había retornado luego de rescindir contrato con la Comisión de Actividades Infantiles.

"Coky" tuvo ayer su primer día de entrenamiento, en su regreso a "La Madriguera" como parte del plantel –en estos años le tocó "sufrir" cuando presenció los partidos de local como hincha–. Pocos minutos antes del inicio de la práctica, el goleador dialogó con El Patagónico sobre este nuevo desafío, muy esperado por el futbolista.

"Anoche (por el miércoles) tuvimos la reunión con los dirigentes y llegamos a un acuerdo, porque priorizamos que Newbery está por encima de todo. Dejamos todo en claro y fue lo mejor, porque volver a Newbery es lo que yo quería, así que acá estamos, para arrancar una nueva etapa", aseguró.

Aynol vuelve con más madurez y experiencia, consciente de que su primer gran objetivo será recuperar su nivel físico de manera óptima, aunque sin desesperarse.

"A este regreso lo vivo con las mismas ganas de siempre, seguramente más maduro y sabiendo que tengo que ponerme bien físicamente lo antes posible, pero tranquilo, porque no hay que provocar ningún tipo de lesiones, no hay que apurar los tiempos", señaló.

Asimismo, recalcó: "Simplemente sé que no estoy bien, y para jugar acá hay que 'volar', así que vamos a hacer el esfuerzo. Yo salgo de laburar a las 5 y me voy a comprometer de lleno para volver a ser lo que era en Newbery, y que la gente que confió en mí se sienta bien".

En ese sentido, se refirió al cariño que le tiene el pueblo "aeronauta" en todo momento. "Newbery es increíble, porque de alguna manera se supo que volvía, yo salí de acá a las 10 y media, y a las 11 ya me 'explotaba' el celular con llamadas de amigos, mensajes de familiares, Facebook", afirmó.

"Es muy lindo, acá me siento muy querido por la gente, porque siempre me brindé al máximo. Gracias a Dios me fue bien, gané varias cosas, así que por algo la gente me recuerda así, con tanto cariño", agregó.

Si bien Aynol tiene los mejores recuerdos junto a Newbery, prefiere pensar en el presente y en el futuro. "Los recuerdos quedan para siempre, pero ya está, uno cuando entra a la cancha no vive de recuerdos, hay que rendir, así que me voy a preparar lo mejor posible para ser parte de este plantel que está prácticamente ya armado. Vengo a sumar lo mío", enfatizó.

Asimismo, insistió con la idea de recuperarse en lo físico. "Tengo que mejorar mucho, porque vengo de jugar en la categoría B con Diadema y, sin desmerecer a mi club, acá estamos tres escalones más arriba, y hoy, jugador que no corre, no funciona. Por más que uno tenga condiciones técnicas, hay que correr", admitió.

"La primera meta que tengo es ponerme bien físicamente. Después, sumar, y si me toca sumar desde el banco lo haré. Ya estoy feliz con volver a entrenar y ponerme la ropa de Newbery", aseveró.

Ahora, "Coky" vivirá el día a día con diferentes sueños, entre ellos, volver a jugar un clásico contra Huracán, con quien esta temporada tendrá sus primeros dos enfrentamientos los días 22 y 28 de enero, por la Copa Argentina.

"Ya estoy pensando en el próximo clásico. Como hincha de Newbery, es lo primero, es jugar un clásico nuevamente y tratar de convertir. Gracias a Dios, siempre me fue bien en los clásicos y eso también la gente me lo recuerda y me lo reconoce. Esperemos estar, y si no, me seguiré poniendo a punto para estar cuando el técnico me necesite", resaltó.