El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 04 enero 2017 Azconzábal arrancó en Huracán y la prioridad es alejarse del descenso "Es un reconocimiento para mí estar en este club. Estar al frente de un plantel que viene de jugar en dos frentes es un paso muy importante en mi carrera", aseguró 'Vasco' en conferencia de prensa.

Juan Manuel Azconzábal comenzó ayer oficialmente su ciclo como entrenador de Huracán y, más allá de la felicidad por el nuevo desafío profesional, dejó en claro que la prioridad de su cuerpo técnico y de los jugadores es sacar al club de la posición incómoda que ocupa en la tabla de los promedios de descenso.

El 'Vasco' Azconzábal, acompañado por sus ayudantes Ariel Zapata y Raúl Aredes, y los profesores Rodrigo Amaya y Emiliano Figueroa (Carlos San Martín, el entrenador de arqueros se sumará hoy), encabezó el primer día de trabajo de la pretemporada en La Quemita, el predio del club, donde fue presentado al numeroso plantel del Globo.

Alejandro Nadur, presidente de Huracán; Fernando Moroni (secretario) y Hernán Alvarez (vocal) estuvieron a cargo de la presentación del técnico a los 33 jugadores que tomaron parte del entrenamiento.

"Es un reconocimiento para mí estar en este club. Estar al frente de un plantel que viene de jugar en dos frentes (Libertadores y torneo local) es un paso muy importante en mi carrera", aseguró Azconzábal en su primer contacto con la prensa.

El 'Vasco', de 42 años, será el cuarto entrenador del 'Globo' en el campeonato, después de Eduardo Domínguez (fechas 1 a 4), Ricardo Caruso Lombardi (5-12) y Néstor Apuzzo (interino en las fechas 13 y 14). El equipo cosechó siete derrotas, cinco empates y sólo dos victorias.

"Tenemos objetivos concretos. Comenzamos este ciclo con la necesidad de defender el promedio del descenso y de salir de un puesto en el cual Huracán no puede ni debe estar", afirmó el nuevo DT sobre la complicada posición del equipo y su comprometida continuidad en Primera.

Huracán ocupa el puesto 28vo. en el torneo, con solo 11 puntos, pero lo que más alarma es el promedio, donde es el último equipo en salvar la categoría y tiene sólo por debajo a Olimpo de Bahía Blanca, Sarmiento de Junín, Temperley y Atlético de Rafaela.

Azconzábal tuvo ayer a la mañana un plantel de 33 jugadores, entre los cuales sobresalieron Marcos Díaz, Martín Nervo, Federico Mancinelli, Patricio Toranzo, Daniel Montenegro, Matías Fritzler, Mariano González y Mauro Bogado, el cual achicará de cara a la reanudación del torneo, donde visitará a San Martín de San Juan por la fecha 15ta.

"Hicimos algunas evaluaciones. Necesitamos ver en qué condiciones volvieron para hacer una buena pretemporada", explicó el técnico, quien resaltó que "nadie incorporó nada. Se pueden traer dos jugadores y no podemos equivocarnos. Se debe elegir bien".

Según su análisis los dos refuerzos tienen que ser de jerarquía y no se pueden contratar de relleno, ya que "de los anteriores ciclos, salvo Fritzler, ninguna incorporación tuvo continuidad". Por esa razón, "se necesitan jugadores que ocupen más de una posición en el campo" y "el que venga es para jugar".

El ex zaguero central de Estudiantes pidió al goleador Fernando Zampedri, a quien ya dirigió en Atlético Tucumán, pero su alta cotización hace improbable la transferencia, y un lateral-volante por izquierda.

"Quizás el sector izquierdo sea donde más necesidad tenemos, por eso, queremos un competencia sana y que todos sepan que tienen la oportunidad de jugar", puntualizó sobre la posición que actualmente ocupa el juvenil Luca Sosa, pero donde también están Emanuel Morales y Ezequiel Garré.

El plantel trabajará hasta el viernes en doble turno en La Quemita, desde las 9 y hasta las 16hs. Mañana, en el primer turno, los jugadores serán sometidos a los exámenes médicos de rutina.

El sábado, en horas del mediodía, el plantel partirá desde el Estadio Tomás Adolfo Ducó rumbo a Mar del Plata, donde se llevará a cabo la gran parte de la pretemporada hasta el 20 de enero.

En la ciudad balnearia, Huracán se hospedará en el Hotel Sheraton y trabajará en los predios de Independiente y Alvarado, donde jugará amistosos ante Lanús y Banfield.



Fuente: