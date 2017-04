El Patagónico | Deportes | JUEGOS DE LA JUVENTUD - 28 abril 2017 Bach: "es emocionante ver el progreso de la Villa" "Hay que felicitar a todos los responsables por esto, a Gerardo (Werthein), al alcalde y a todos los que aportan. Es un gran proyecto, no sólo para los jóvenes que participarán de los Juegos, también para el desarrollo de toda la ciudad", puntualizó el máximo dirigente del organismo olímpico.

El alemán Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), realizó una visita a las obras de la Villa Olímpica de los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, ubicada en el barrio de Villa Soldati, en el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Bach estuvo acompañado por Gerardo Werthein, presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), miembro COI y presidente del Comité Organizador de Buenos Aires 2018, y Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño.

"Muchas gracias por la bienvenida. Buenos Aires me trae recuerdos muy lindos. No solo porque aquí fue mi elección como presidente. Antes aquí conseguí ganar un campeonato del mundo de esgrima, que era el deporte que practicaba", contó Bach en un forzado pero claro español.

El germano, que ganó medalla de oro en florete por equipos en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, representando a la entonces Alemania Occidental, un año más tarde, fue coronado campeón del mundo, en la misma especialidad pero individual, en la capital argentina.

Asimismo, el 10 de setiembre de 2013, en la 125 sesión del COI celebrada en Buenos Aires, fue elegido presidente, sucediendo en el cargo al belga Jacques Rogge.

"Es emocionante ver el progreso de la Villa. Hay que felicitar a todos los responsables por esto, a Gerardo (Werthein), al alcalde y a todos los que aportan. Es un gran proyecto, no sólo para los jóvenes que participarán de los Juegos, también para el desarrollo de toda la ciudad", puntualizó el máximo dirigente del organismo olímpico.

La tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud se llevará a cabo del 6 al 18 de octubre de 2018 en Buenos Aires, pero para Bach el legado que le quedará a todo el país es lo más importante.

"Los Juegos son un proyecto extraordinario. Serán los Juegos de la gran innovación, pero no sólo para la juventud, sino para toda la Argentina", concluyó Bach, quien en tono jocoso y arrancando aplausos de los presentes cerró: "I am exhausted to speak in español" (Estoy exhausto de hablar en español)".

Por su parte, Werthein, quien no ocultó su felicidad por la presencia de Bach en el país, aseguró: "Cada vez que vengo a recorrer estas obras tengo sensaciones nuevas. Siempre digo que los sueños se pueden cumplir y vamos en ese camino. Ver como avanza esto es muy importante".

El presidente del COA sostuvo que "nada de lo que se está haciendo es porque sí" y que "acá no va a quedar ningún elefante blanco".

En representación del gobierno porteño, Rodríguez Larreta declaró: "Es un honor recibir a Thomas, más teniendo en cuenta que su última visita a nuestro país fue para ser elegido presidente del COI".

Consultado sobre el avance de las obras, tanto en la Villa Olímpica como en los diferentes escenarios de las respectivas competencias, el ejecutivo porteño explicó: "Soñamos con el día que nos toque recibir a los Juegos. Es un sueño que se va haciendo realidad día a día y nos pones felices. Sabemos que los ojos del mundo van a estar sobre Buenos Aires".

Para el final, Rodríguez Larreta se mostró entusiasmado con que los Juegos Olímpicos de la Juventud sean el trampolín perfecto para apostar a la organización de los Juegos Olímpicos de 2032.

"Estos Juegos que vamos a realizar el año que viene nos van a dar la experiencia necesaria para apostar a cosas más grandes. Estamos convencidos que podemos organizar unos Juegos Olímpicos tradicionales y hacerlo bien", sostuvo el ejecutivo porteño, antes de ser interrumpido por Bach, quien dijo: "El acalde tiene razón".

