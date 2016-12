Bancarios amenazan con volver a parar este viernes

La Asociación Bancaria advirtió que este viernes podría paralizar las tareas en todo el país en los bancos privados extranjeros y en el Banco Central, al rechazar "la actitud de la cámara empresaria ABA que no se presentó esta mañana (por este lunes) a firmar el acuerdo salarial paritario en el Ministerio de Trabajo". Así lo informó Eduardo Berrozpe, secretario de prensa del gremio, que esta tarde se reunirá para analizar la situación y los pasos a seguir.

Por su parte el secretario de organización de La Bancaria a nivel nacional, Walter Rey recalcó en diálogo con Radio Del Mar: "por el momento no hay paro, pero hoy tuvimos una dilación en la audiencia que veníamos prevista en el Ministerio de Trabajo pero finalmente se pudo concretar. Estamos notando que día a día en esta conciliación que no fue acatada por la Asociación Bancaria y que hemos suspendido la medida que estaba programada para llegar a un acuerdo general con esta cámara, vamos avanzando pero nos parece una falta de respecto que desde hace una semana que venimos". "No podemos estar de reunión en reunión avanzando en un solo ítem", recalcó.

En el transcurso de las próximas 48 horas si no concretan la finalización del acta realizarán una medida de fuerza el día 30.