El Patagónico | Deportes | COPA ARGENTINA - 03 mayo 2017 Banfield se elimina con Chaco For Ever Banfield, de buen andar en el torneo de fútbol de Primera división y que pelea por ingresar a la próxima edición de la Copa Sudamericana, se medirá hoy con Chaco for Ever, del Torneo Federal A, en un partido correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina de fútbol.

El encuentro se disputará en el estadio Centenario de Quilmes, desde las 18, con Diego Ceballos como árbitro y televisación de TyC Sports.

Luego del triufo por 1-0 frente a Tigre, por la vigesimosegunda fecha del campeonato de Primera, Banfield quedó en octavo lugar con 39 puntos, lo mismo que River Plate y Racing Club, y dio un paso más hacia su principal objetivo que es clasificar a un torneo internacional para el año próximo.

Chaco For Ever, del Torneo Federal A, que llegó a 32avos tras eliminar a Sarmiento de Resistencia en la Fase Preliminar Regional, presentará a lo mejor que tiene a disposición, ya que el técnico, Miguel Fullana, cuidó a varios jugadores para disputar el partido contra Unión Aconquija, por el campeonato de ascenso.



HURACAN JUEGA CON DEFENSORES UNIDOS



Por su parte, Huracán de Parque Patricios, campeón de la edición 2014 del certamen integrador de todas las categorías del fútbol nacional y que actualmente pelea por mantenerse en Primera, enfrentará esta noche a Defensores Unidos de Zárate, escolta de la Primera C, en Formosa.

El encuentro entre el 'Globo' y el 'CADU' se disputará desde las 21:10 en el estadio Antonio Romero de Formosa, con el arbitraje de Luis Álvarez y televisación de TyC Sports.

Huracán regresará a Formosa, sede que le trae grandes recuerdos por su buena experiencia en la edición 2014, cuando eliminó a Estudiantes de La Plata en los cuartos de final y a Atlético de Rafaela en semifinales, para luego consagrarse campeón venciendo por penales a Rosario Central en San Juan.





