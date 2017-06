El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 20 junio 2017 Banfield visita a San Lorenzo y si no gana, Boca será campeón El conjunto de Julio Falcioni visita al "Cuervo" en el estadio Pedro Bidegain del Bajo Flores desde las 18, con Fernando Espinoza como árbitro y televisación de canal 13.

Banfield, el único equipo que está en condiciones de pelearle el título a Boca Juniors, visita a San Lorenzo, que necesita ganar para clasificar a la próxima Copa Libertadores, en un partido que puede proclamar campeón al "Xeneize" antes de jugar mañana ante Olimpo en Bahía Blanca.

El encuentro, por la 29na. fecha del torneo de fútbol de Primera División, se disputará en el estadio Pedro Bidegain del Bajo Flores desde las 18, con Fernando Espinoza como árbitro y televisación de canal 13.

Tanto el "Taladro" como el "Ciclón" no conocen lo que es el empate desde la reanudación del campeonato y, en las catorce fechas que se llevan disputadas, no repartieron puntos y solo ganaron o empataron.

Banfield, que en este año consiguió sumó 9 victorias y 5 empates, suma 54 puntos y se ubica segundo, a cinco del líder, Boca (59), mientras que San Lorenzo, con 7 encuentros ganados e igual cantidad de empatados, se ubica séptimo con 49 unidades, lo mismo que Newell's Old Boys, Independiente y Racing Club.

El duelo que se disputará en el Nuevo Gasómetro puede definir por anticipado al campeón del torneo de Primera, más allá de que Boca depende de sí mismo, ya que lleva una ventaja de cinco puntos cuando quedan seis en disputa, puede coronarse un día antes de salir a la cancha ante Olimpo, en Bahía Blanca.

Con una caída o un empate banfileño, el "Xeneize" se consagrará automáticamente sin importar el resultado de su partido en Bahía Blanca, en tanto que si el equipo del sur del Gran Buenos Aires gana en el Bajo Flores, los de La Ribera deberán conseguir los tres puntos ante Olimpo para festejar en esta joranda.

Solo si Banfield gana su partido y Boca empata o pierde en Bahía Blanca, la definición del torneo se estirará hasta la última fecha.

Los dirigidos por Julio César Falcioni, ya clasificados a la Copa Sudamericana, necesitan un punto para sellar uno de los cuatro pasajes que quedan por definirse en la Libertadores 2018, aunque no se quieren bajar de la pelea por el título y buscan estirar la racha de tres victorias consecutivas.

Para visitar el Nuevo Gasómetro, el "Emperador" tendrá que meter mano de manera obligada en la formación inicial, ya que el experimentado defensor Carlos Matheu recibió la quinta amarilla y no podrá estar presente.

Jorge Rodríguez ingresaría para completar la zaga central junto a Renato Civelli, en tanto que el resto del equipo será el que la fecha pasada derrotó por 3-1 a Rosario Central.

San Lorenzo, por su parte, necesita los puntos para ganar terreno en la búsqueda de un pasaje a la próxima Libertadores, carrera en la que compite cabeza a cabeza con Newell's, Independiente y Racing, y la diferencia de goles puede llegar a definir la suerte de todo el año de competencia.

La irregularidad que vivió a lo largo del certamen puso a los conducidos por el uruguayo Diego Aguirre entre la espada y la pared, ya que no tienen otra alternativa que ganar en las dos fechas que restan y esperar que otros resultados le hagan un guiño.

Desde la reanudación del torneo, el "Santo" consiguió importantes victorias sobre Huracán, Rosario Central o River Plate, pero impensadas derrotas de local, como las sufridas ante Temperley y Aldosivi, le quitaron la posibilidad de ser dueño de su destino y ahora debe esperar por derrotas ajenas.

Aguirre hará una sola variante en relación al equipo titular que el jueves pasado cayó por 2-1 frente a Colón, en Santa Fe, con el ingreso del goleador Nicolás Blandi, autor de 10 tantos en el certamen, quien cumplió la fecha de suspensión, en lugar de Gonzalo Bergessio, de flojo rendimiento y quien quedó fuera de la convocatoria.



PROBABLES FORMACIONES



San Lorenzo: Nicolás Navarro; Marcos Angeleri, Matías Caruzzo, Marcos Senesi y Gabriel Rojas; Franco Mussis y Néstor Ortigoza; Ezequiel Cerutti, Fernando Belluschi y Bautista Merlini; Nicolás Blandi. DT: Diego Aguirre.

Banfield: Hilario Navarro; Gonzalo Bettini, Jorge Rodríguez, Renato Civelli y Alexis Soto; Mauricio Sperdutti, Eric Remedi, Emanuel Cecchini y Nicolás Bertolo; Brian Sarmiento y Darío Cvitanich. DT: Julio César Falcioni.

Estadio: Pedro Bidegain (San Lorenzo).

Hora: 18:00.

Arbitro: Fernando Espinoza.

TV: Canal 13.

