Baradel denunció haber recibido amenazas de muerte

El secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, denunció ayer haber recibido e-mails anónimos con amenazas para él y miembros de su familia.

"Amenazaron de muerte a mis hijos y a mi nieto, diciendo que si sigo reclamando en paritarias y no acepto lo que propone el gobierno como aumento salarial me van a matar", afirmó Baradel en declaraciones formuladas a Télam, y anticipó que mañana a primera hora radicará la denuncia en el juzgado Nº 9 de los tribunales de Comodoro Py.

Sostuvo que "me enviaron dos mails desde la misma casilla desde la cual me amenazaron el año pasado en los que me escribieron: 'si no te dejas de joder tu hijita o alguien de tu familia de Lanús va a aparecer muerta en una zanja' y, además: 'Un paro, una crítica, una denuncia y tu familia paga el precio'".

El dirigente gremial consignó que el primer correo fue enviado anteayer y el segundo ayer.

"Quiero que me digan quiénes fueron. Se lo atribuyo al clima antisindical que se ha generado. Leí una nota en la que daban cuenta de que la gobernadora María Eugenia Vidal ordenó a los ministros atacarme y confrontar con los gremios, entonces puede tener que ver con que siempre hay gente que es más papista que el Papa", dijo.

Baradel expresó que "quiero que investiguen quién manda estos mails".

En ese sentido, Octavio Miloni, secretario general de Adulp y de la CTA de los Trabajadores Región Capital de la provincia de Buenos Aires, repudió "las cobardes amenazas para Robi y su familia" y pidió a los gobiernos nacional y provincial "que se determine quién fue y se lo ponga a disposición de la Justicia".

Además, advirtió "a los que pretendan amedrentar al compañero, que ni lo intenten porque no lo lograrán, ya que su compromiso con los derechos de los docentes y con la educación pública es enorme", finalizó.

En tanto, Sonia Alesso, secretaria General de Ctera, afirmó que "nos solidarizamos con el compañero Roberto Baradel".