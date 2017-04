Barbie Vélez: "El Pollo Álvarez no es mi estilo"

Barbie Vélez y el Pollo Álvarez fueron escrachados con la aparición de una fotografía en los que se los ve abrazados en un boliche de Palermo.

A partir de allí, crecieron las versiones de que ellos habían empezado a vivir un romance. La actriz decidió salir a cortarlas de cuajo.

"Me cae bárbaro pero no es mi estilo. La foto está sacada de contexto. Estaban mis amigas ahí también. Estábamos jodiendo. No es mi onda. No me interesa el Pollo. No me interesa nadie", manifestó en Los ángeles de la mañana.

