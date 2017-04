Barbie Vélez: "Yo tenía la razón sobre Fede Bal y Laurita"

Barbie Vélez (22) vive un nuevo presente de soltería tras su escandalosa separación de Fede Bal. La modelo volvió a mostrarse sexy en una revista y habló sobre su actualidad, los hombres y sus proyectos de cara al futuro.

"¿Qué pensás que cree hoy la gente sobre lo que pasó entre vos y Federico?", es el disparador de la revista Gente: "Hubo un cambio. Lo percibo en la calle y en las redes. Antes me decía 'loca' y 'mentirosa'. Ahora la cosa se equilibró. De todas maneras, él está fuera de mi vida. Si me dicen que está de novio, separado o que se casa, no me interesa. Si pensara en todo ese círculo, me haría mal. Cuanto más lejos, mejor", fue la respuesta de Barbie, quien enfatizó en que el hecho de que se haya hecho pública la relación entre su ex y Laurita Fernández fue importante en ese sentido: "Me alivió, y no sólo porque yo tenía razón sobre ellos... Ahora, él va a hacer su vida y no me va a molestar".

