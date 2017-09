El Patagónico | Regionales | PETROLEROS JERÁRQUICOS - 11 septiembre 2017 Barboza: "Llugdar empujó este proyecto que nos permitió concretar un sueño" El secretario de la Mutual del Sindicato de Petroleros Jerárquicos, Facundo Barboza, valoró la importancia de la gestión del secretario general del gremio, José Llugdar, desde que asumió la presidencia de la entidad mutualista, para potenciar las cualidades de la misma y lograr la autosuficiencia que hizo posible la edificación del primer barrio propio en Kilómetro 5, como piedra basal de muchos otros que vendrán en toda la Patagonia Austral.

Así lo manifestó el referente mutualista al indicar: "este es un camino -el transitado- muy importante, porque no solamente aprendió uno sino que aprendimos todos. La institución,

más allá del contexto, se siente muy sólida por el equipo que tiene, que lo ha hecho con esfuerzo, con sacrificio y día a día trabajando. Acá no hay ninguna magia sino que es todos

los días darle y darle para que esto se termine, y se termine bien", afirmó, en ocasión de la

entrega de títulos a los primeros 40 propietarios que habitarán el complejo de viviendas tipo dúplex construido en Comodoro Rivadavia.

La Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda del Gremio, conducida por David Klappenbach, difundió que entre su declaraciones, Barboza sostuvo: "sabemos que tenemos un conductor como José Llugdar que nos marca el camino, y a todos nosotros con

la edad que tenemos, nos deja trabajar como jóvenes adultos que somos y nos marca el paso, que muchos de ustedes lo conocen", en referencia a los allí presentes.

"Primero y principal, estoy agradecido por todo este camino recorrido en el que mi familia, mi mujer, me han acompañado. Porque este hoy es un resumen de que está todo lindo, pero tuvimos muchos condicionamientos que hubo que sortear y no sólo se realiza esto con el esfuerzo y el sacrificio nuestro, si lo que los principales actores que hay aquí, son los afiliados, los socios de la mutual, que creyeron todos desde un principio en esto, y el aplauso es para ellos", añadió.

Barboza agradeció también a una persona que conoció trabajando: el arquitecto Marcelino Sánchez, líder de dicho proyecto. "Fue una situación muy particular cuando recién nos conocimos, que teníamos muy poquitas cosas para trabajar: un escritorio, un par de sillas y nada más. Lo llamé porque estábamos estudiando una manera de nosotros mismos producir nuestras casas y ver cómo hacíamos para resolver el problema del momento, y también de lo que iba a venir, por eso empezamos a hablar con Luis Villegas (secretario adjunto del gremio) y con José sobre qué hacer y vimos los moldes en internet. La página estaba en inglés. Lo que podíamos lo interpretamos y cuando tocamos un contacto, ahí apareció su nombre", describió.

Fue entonces que lo llamaron a Sánchez y le explicaron la situación. "Al otro día vino a Comodoro, nos conocimos y ya después pasamos muchas horas trabajando, realmente pudiendo sacar junto con los afiliados en varias asambleas, las conclusiones para definir el proyecto: una solución habitacional, la primera que hoy inauguramos después de tantotiempo, con el esfuerzo de todos", detalló.





