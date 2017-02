El Patagónico | Deportes - 07 febrero 2017 Barcelona define el pase a la final de la Copa del Rey ante Atlético de Madrid Con un historial a favor del dueño de casa, se inicia el tramo definitivo a la final de la Copa del Rey. La otra llave es definida entre Celta de Vigo y Alavés. Para el cuadro "culé" sería la séptima instancia en caso de revalidar el 2 a 1 que consiguió en Madrid.

Barcelona, con los argentinos Lionel Messi y Javier Mascherano, recibirá hoy a Atlético de Madrid, conducido por Diego Simeone, al que venció por 2-1 en la ida como visitante, con el objetivo de definir el pase a la final de la Copa del Rey.

El partido se disputará en el estadio Camp Nou desde las 17 y será transmitido por la señal DirectvSports.

Barcelona, bicampeón del tradicional torneo español, tiene la ventaja del triunfo 2-1 obtenido en Madrid con goles de Messi y el uruguayo Luis Suárez.

En caso de avanzar, el conjunto "culé" afrontará su séptima final de las últimas nueve ediciones ante el ganador de la serie entre Celta de Vigo y Alavés, que jugarán hoy.

El equipo madrileño, que también tiene a Nicolás Gaitán y Angel Correa, intentará revertir una serie adversa luego de 39 años dado que de las seis oportunidades que se encontró con la desventaja solo en una pudo pasar y fue en la edición de 1977/78 ante Athletic Bilbao.

Tampoco es alentador el historial del "Colchonero" en el Camp Nou ya que con el "Cholo" en el banco de suplentes no pudo ganar en ninguno de los nueve enfrentamientos y el último triunfo fue en 2006 (3-1 con un gol de Maximiliano Rodríguez).

Barcelona, en tanto, llega con un Messi encendido y descansado ya que luego de marcar, de tiro libre, en la victoria del sábado ante Athletic Bilbao (3-0) fue reemplazado a los 19 minutos del segundo tiempo.

No obstante, el capitán del seleccionado argentino deberá cuidarse ya que si recibe una tarjeta amarilla no podría estar en la final que se disputará el 26 de mayo próximo.

