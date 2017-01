El Patagónico | Regionales | GASTRONOMIA - 31 enero 2017 Barket propone disfrutar de una salida diferente Cerveza artesanal, una carta de vinos y un amplio y sencillo menú hacen de Barket un lugar ideal para disfrutar con amigos, en familia o en pareja. "Con mi socio decidimos hacer algo en Comodoro, pensamos qué falta y dijimos: falta un lugar lindo, para salir a tomar algo con amigos, para distendernos", contó Juan Uremovich, socio gerente junto a Alfredo Rosales.

En un viejo edificio restaurado, que antes sirvió para exhibir los productos de una fábrica de muebles y donde luego funcionó un correo y hasta un pelotero, Barket abrió sus puertas en la noche del sábado.

El restobar, ubicado en Necochea 1535, se presenta como una nueva y moderna opción para quienes gustan de salir con amigos, familiares y disfrutar de un espacio diferente. Con un amplio y atractivo salón el local ideado por Juan Uremovich y Alfredo Rosales propone disfrutar de un espacio diferente durante las noches, pero también en el horario de almuerzo o incluso del desayuno.

Ayer en diálogo con El Patagónico, Juan se mostró feliz de la reciente apertura del local, principalmente por la buena recepción que tuvo en su primera noche luego de una íntima inauguración junto a familiares y amigos.

Según contó Juan, la idea nació hace un año y medio, “en una charla de café, a la tarde, de mate".

"Yo estaba medio cansado del trabajo anterior y decidimos hacer algo en Comodoro. Pensamos qué falta y dijimos: falta un lugar lindo, para salir a tomar algo con amigos, para distendernos", contó este licenciado en Ambiente graduado en Buenos Aires.

Así luego de ocho meses de obra nació Barket, en el local que su familia alquilaba desde hacía quince años y que antes había utilizado para la exhibición de los amueblamientos que fabricaban en una mueblería familiar que ya tiene más de 50 años.

Para poder abrir, los socios renovaron el local completamente, compraron mobiliario en Buenos Aires y siguieron un concepto, pensando en hacer un restobar similar a los que funcionan en Capital Federal.



UNA ATRACTIVA ALTERNATIVA

Quienes visiten Barket podrán disfrutar de una amplia carta de minutas y platos ideales para ser acompañados un buen varietal de la bodega Norton, marca que en un inicio el restobar comercializa con la intención de ampliar la cava a otras bodegas. Quienes lo deseen también podrán optar por una buena cerveza tirada de "The Mula", en sus cinco tipos: Social, Porter, Ipa, Honey y Scocht, además de otras cervezas elaboradas en la región.

“Vamos a estar de lunes a sábado. La idea es atacar todos los horarios; vamos a arrancar con la opción de desayuno, a tener la opción del mediodía, para merendar, queremos atacar también todo lo que es after office, la cena y que después sea bar”, explicó Juan, admitiendo que la idea es seguir sumando otros rubros. Es que Barket pretende también ser una opción de compra de comida para llevar, sumar un sector de regalería vinculado al rubro y también una buena bodega con la posibilidad de llevarse una tabla de fiambres o un plato para disfrutar en el calor del hogar.

“Yo creo que el público está. Apuntamos a gente común, gente sencilla que le gusta salir, pero que no tenía una linda opción para hacerlo. Queremos algo tranquilo, poder venir, charlar, escuchar música tranquila y disfrutar”, sentenció Juan, uno de los ideólogos de esta nueva propuesta en Comodoro Rivadavia.



