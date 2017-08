El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 03 agosto 2017 Barrera: "quiero hacer valer la oportunidad que me dieron" El nuevo base de Gimnasia manifestó su gratitud por formar parte de "un gran equipo". El basquetbolista uruguayo se unirá al grupo a mediados de agosto y jugará por primera vez en la Liga Nacional.

Gustavo "Panchi" Barrera, el nuevo base de Gimnasia y Esgrima, disputará por primera vez la Liga Nacional de Básquetbol. De cara a la pretemporada, el jugador uruguayo habló sobre sus expectativas y la decisión de elegir al "Mens Sana".

"Tengo muchas expectativas. Quiero hacer valer la oportunidad que me dieron de estar en un gran equipo, un equipo que siempre está jugando en playoffs. Estoy con muchas ganas de hacer las cosas bien", expresó.

Además, el basquetbolista describió su juego y dijo: "Me caracterizo en el contraataque. Me gusta mucho correr la cancha y defender duro".

Barrera jugará por primera vez en Argentina y, respecto de su decisión, explicó: "Es un buen momento para salir, tenía esas ganas de salir que, quizás, otros años no las tenía. A la Liga argentina la miré toda mi vida y siempre quería tener la oportunidad de ir a jugarla, y tengo la suerte de ir a un buen equipo como Gimnasia".

Finalmente, "Panchi" se refirió al club y a la gente que acompaña al "Verde". "Cuando estaba por acordar hablé con Federico Haller, que jugó el año pasado ahí, y él me habló del equipo, la hinchada, él fue la referencia que tuve y la verdad que estoy con muchas ganas de jugar y más de local", aseguró.

El acuerdo con Barrera llegó tras varios días de negociación. El uruguayo había tenido chances en otros equipos de la Liga (Peñarol fue uno de ellos), pero terminó decidiéndose por el "Verde" patagónico.

De esta forma, Gimnasia ya tiene prácticamente cerrada su plantilla 2017-2018. Barrera es el séptimo mayor, sumándose a Carlos Manuel Buendía, Shaquille Johnson, Juan Manuel Rivero, Franco Giorgetti, Diego Romero y Daniel Hure. Además, Estefano Simondi y Yoanki Mencia serán las fichas U23.

Esta será la primera experiencia para Barrera en Argentina. En la 2016-2017, el base de 32 años jugó en Aguada de su país, donde promedió 12,1 puntos, 6,5 asistencias y 3,1 rebotes. Sus porcentajes de cancha fueron un 56% en dobles, 35% en triples y 77% en tiros libres.

Barrera es un jugador de enorme experiencia y con mucho recorrido dentro del baloncesto español. Además, es el nuevo integrante de la armada uruguaya de la Liga, sumándose a Luciano Parodi (Bahía), Gonzalo Iglesias (Bahía) y Mathías Calfani (Quimsa), además de Santiago Vidal, quien está aún en actividad con Regatas Corrientes (todavía sin contrato para la 2017-2018).



Fuente: