El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 13 mayo 2017 Barros Schelotto: "Macri me pidió que dejemos todo frente a River" "Este es el partido que uno quiere ganar, como el presidente y los hinchas", expresó el director técnico del plantel que marcha puntero en el Campeonato de la AFA.

El director técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, confesó que el jueves se reunió con el presidente Mauricio Macri, quien le pidió que el equipo "deje todo" cuando mañana a las 17 reciba a River Plate, en La Bombonera, en la edición 199 del Superclásico del fútbol argentino, por la 24ta. fecha del Campeonato de Primera división.

"Me reúno a veces, lo hicimos ayer, justo antes del clásico. Macri me pidió que dejemos todo frente a River, que transpiremos la camiseta", sostuvo Barros Schelotto, ante la pregunta de Télam, durante la conferencia de prensa que brindó en la sala Antonio Carrizo en el Complejo Pedro Pompilio, que tuvo un marco imponente.

"Este es el partido que uno quiere ganar, como el presidente y los hinchas. No podemos dejar de lado transpirar la camiseta, poner todo y exigirnos al máximo", agregó el Mellizo.

Y completó: "La gente va a hacer pesar la localía, más que otras veces, y su aliento es muy importante. Este es el partido de la gente, el que la gente quiere ganar".

Barros Schelotto, de 44 años, destacó que Boca permanecerá en la cima del torneo, más allá del resultado del domingo ante River, ya que le lleva cuatro puntos a su escolta, Newell's Old Boys de Rosario.

"Nosotros no vamos a especular, vamos a salir a ganar, como siempre, como en las 23 fechas anteriores, como lo exige la historia de este equipo grande que es Boca. Y ganemos, empatemos o perdamos seguiremos punteros igual", puntualizó.

Guillermo también aclaró que nunca le quiso meter presión al árbitro Patricio Loustau ante el dato de que hace casi un año que no le cobran un penal a favor a Boca.

"A mí me preguntaron sobre ese tema y yo respondí. En ningún momento lo dije para presionar a alguien. Es una estupidez pensar que un árbitro como Loustau u otro del fútbol argentino se puedan dejar influenciar", consideró.

Barros Schelotto ponderó "las individualidades" del rival, "se enojó" ante el murmullo de los periodistas en una sala desbordada y le mandó un mensaje al presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, quien se rió del dato estadístico de los penales a favor de Boca. "El partido es el domingo a las 17", sentenció.

"El equipo lo voy a confirmar mañana o el domingo. Y el ideal es el que uno pone partido a partido en cancha", finalizó el 'Mellizo'.

Boca, más allá de estas palabras, formará con Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Insaurralde y Frank Fabra; Pablo Pérez, Fernando Gago y Rodrigo Bentancur; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Ricardo Centurión.

El plantel hoy realizará -a puertas cerradas- trabajos tácticos, almorzará en el club y luego se trasladará al hotel Madero, donde quedará concentrado para el partido con River en La Bombonera, que presentará un marco multitudinario.

Justamente anteanoche quedó confirmado lo que anticipó Télam: los socios que fueron a tres de los cuatro partidos que jugó Boca de local en este semestre tienen asegurada su entrada para el Superclásico.



Fuente: