Barros Schelotto pondrá ante Olimpo el mismo equipo que goleó a Aldosivi

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, pondrá el próximo miércoles ante Olimpo, en Bahía Blanca, el mismo equipo que el pasado sábado goleó a Aldosivi por 4-0, en Mar del Plata, en el partido que podría consagrarlo campeón del torneo de fútbol de Primera División.

Leonardo Jara, quien juega en el lateral derecho de la defensa, solo sufrió una contractura en el gemelo derecho en el contundente triunfo sobre el conjunto marplatense, que no lo impedirá jugar en Bahía Blanca.

El ex Estudiantes de La Plata, de 26 años, realizó hoy -al igual que ayer- trabajos de kinesiología en el gimnasio del club por precaución.

En consecuencia, Boca buscará una victoria que le permita adjudicarse el título (lo ganaría sin jugar si Banfield no vence a San Lorenzo) con Agustín Rossi; Jara, Fernando Tobio, Lisandro Magallán y Jonathan Silva; Fernando Gago, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Ricardo Centurión.

El equipo de Barros Schelotto lidera el certamen con 59 puntos, cinco más que el escolta Banfield (54), y siete por delante de River Plate (52), que ayer se despidió de la lucha por el título al perder 3-2 con Racing Club.

La práctica de ayer consistió en un ejercicio de fútbol en espacios reducidos por parte de los jugadores que no estuvieron el sábado ante Aldosivi en Mar del Plata. La sorpresa fue la presencia del volante central camerunés Cristian Mayo, de 17 años, quien la semana pasada se entrenó con la Reserva. El director técnico xeneize llevará a Mayo a la pretemporada que realizará el plantel del 17 al 28 de julio en Saratoga, Estados Unidos.

Para el equipo con pecheras naranjas jugaron Axel Werner, Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Frank Fabra, Mayo, Gonzalo Maroni y Nazareno Solís; en tanto para el conjunto con casacas azules lo hicieron Guillermo Sara, Nahuel Molina, Julián Chiccó, Fernando Zuqui, Walter Bou y Junior Benítez, ante la mirada de Rossi, Benedetto y Centurión.

El plantel se volverá a entrenar hoy a las 9.30, a puertas cerradas en Casa Amarilla y a las 12.30 viajará en un vuelo chárter a Bahía Blanca, donde se alojará en el hotel Argos. La idea del mellizo es regresar a Buenos Aires inmediatamente después de finalizado el partido.

En relación a la posibilidad de ser campeones, el volante Pablo Pérez afirmó: "si coronamos el torneo es para nosotros, para los hinchas, el cuerpo técnico y para la gente del club. No tenemos que demostrarle nada a nadie, somos los protagonistas", dijo en diálogo con ESPN FC.

"Me gustaría que Guillermo continúe. Él se estresó más que nosotros en este campeonato. Merece quedarse, jugar la Copa y ganarla", agregó el jugador surgido en Newell's, quien agregó que "a (Ricardo) Centurión lo queremos mucho, el entrenador quiere que se quede. Es distinto. Le diría a (Daniel) Angelici que lo compre. Nos hizo ganar partidos", valoró.

Pérez, nacido en Rosario hace 31 años, sostuvo que "ante Independiente fue un partido trabajado y demostramos una gran actitud. Igual que contra River allá. El mejor partido fue contra Independiente, por el paso fuerte que dio el equipo para seguir puntero", opinó.

"La gente de Boca está en todos lados, siempre están presentes y alentando. Hace poco que estoy en el club y, si se da, será el tercer campeonato. Prefiero los torneos cortos, ya tendríamos dos títulos. No siento presión, voy a disfrutarlo porque es un logro más. Ganarlo va a ser una felicidad enorme", finalizó Pablo Pérez.



