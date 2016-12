El Patagónico | Deportes - 28 diciembre 2016 Barros Schelotto y Angelici llevaron los temas urgentes de Boca a Miami El DT y el presidente "xeneize" conversaron sobre las prioridades del plantel, donde la incorporación del arquero Mariano Andújar fue el punto principal de la charla. También hablaron de la dificultosa negociación para que pueda llegar el atacante Ignacio Piatti. Además, quedó en claro que el club no va a vender a nadie en los próximos meses.

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, y el presidente del club, Daniel Angelici, se reunieron ayer en Miami –en donde ambos pasan algunos días de sus vacaciones– para conversar sobre las prioridades para el plantel "xeneize", en donde la incorporación del arquero Mariano Andújar fue el punto principal de la charla.

También hablaron, según confiaron allegados a la dirigencia de Boca, sobre la dificultosa negociación para que pueda llegar el atacante Ignacio Piatti, actualmente en Montreal Impact, de la liga norteamericana MLS, cuyo pase interesa además a San Lorenzo.

En la reunión entre Angelici y el "Mellizo" Guillermo quedó en claro que Boca no va a vender a nadie en los próximos meses, con lo cual salieron al cruce de varios clubes que en los últimos días preguntaron por la cotización del lateral colombiano Frank Fabra.

Respecto de Andújar, el arquero elegido por el director técnico "xeneize", tanto dirigentes como cuerpo técnico señalaron que si no llega el arquero de Estudiantes de la Plata, quien continuará atajando será Axel Werner, reemplazante del lesionado Guillermo Sara, ya que Boca no tiene ningún otro arquero en vista.

Los dos que interesaban para cubrir el arco "xeneize" seguirán en México: Agustín Marchesín fue adquirido recientemente por América y jugará en el equipo de la capital azteca, mientras que Nahuel Guzmán –figura en la final ante América, en la cual atajó tres penales– también tiene pensado quedarse en su equipo, Tigres de Monterrey.

Andújar les hizo saber a los dirigentes de Boca sus pretensiones económicas, y confió en que le gustaría ser el arquero "xeneize", pero se sabe que no hará ningún tipo de presión a la dirigencia "pincha" en la negociación, porque también le resulta atractiva la idea de jugar la Copa Libertadores 2017 con el "León" platense.

Si el intento por contratar a Mariano Andújar no prospera, existe una remota posibilidad de buscar a Franco Armani, el arquero campeón de América con Atlético Nacional de Medellín. A Guillermo Barros Schelotto no le disgustaría la idea.

En las últimas horas trascendió que Juan Carlos Olave, quien recientemente se despidió de Belgrano de Córdoba, fue ofrecido a Boca, pero el cuerpo técnico "xeneize" desistió de esa posibilidad.

Lo seguro es que si Boca no contrata un arquero en este mercado de pases, en junio próximo sus dirigentes harán un intento firme por Sergio "Chiquito" Romero, actualmente suplente en Manchester United y titular en el Seleccionado argentino de fútbol.

En cuanto a Piatti, la dirigencia de Boca cree que esa negociación insumirá tiempo, además de mucho dinero, por lo cual Angelici no descarta tomar un vuelo desde Miami hasta Montreal para hablar con el jugador y con los directivos de su equipo.

Otro de los temas de la conversación entre el DT y el principal dirigente del club fue la situación de Fernando Gago, hoy considerado prioridad por el "Mellizo". Existe una buena diferencia entre lo que pide el mediocampista y lo que ofrece Boca, que es un contrato con objetivos y partidos jugados.

Así las cosas, Angelici hablará con Gago en las próximas semanas para ver si se pueden achicar las diferencias y renovar el contrato.

En cuanto a Carlos Tevez, quien viajó al exterior con su familia, está casi descartado que haga oficial su salida de Boca en una conferencia de prensa.

El "Apache" regresó en helicóptero desde Uruguay cuando se enteró que entraron a robar en su casa de San Isidro, mientras se realizaba su fiesta de casamiento en la ciudad de Carmelo. A pesar del robo, Tevez viajó a México de luna de miel.

Pero su llegada al fútbol chino es un hecho y según la Gazzetta dello Sport, a Boca le quedarían 16,5 millones de euros por esa operación.

Finalmente, desde el club se informó que Marcelo Torres, delantero clase 1997 y goleador de la Reserva, firmó ayer su primer contrato profesional con Boca Juniors.

