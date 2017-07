El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 29 julio 2017 Batalla: "quiero defender mi lugar" "La competencia hace bien sobre todo cuando es con un arquero de jerarquía como Germán", afirmó.

El joven arquero de River Plate Augusto Batalla se mostró ayer dispuesto a competir por el puesto con el experimentado Germán Lux, uno de los refuerzos "millonarios" en el actual mercado de pases.

"No me molestaría salir, pero quiero defender mi lugar en la competencia con Lux", asumió el futbolista, de 21 años, que desde el año pasado enfrenta críticas por sus errores en partidos trascendentales.

Batalla le restó importancia a los cuestionamientos y asimiló las eventuales fallas como "algo propio del puesto" en el que se desempeña en la primera de River desde la partida de Marcelo Barovero, a mediados del año pasado.

En su primera temporada, el ex arquero del seleccionado argentino sub 20 tuvo actuaciones deficitarias en los dos partidos ante Boca Juniors (2-4 en el Monumental y 3-1 La Bombonera), en la final de la Copa Argentina ante Rosario Central en Córdoba (4-3) y también en la derrota con San Lorenzo (1-2) en el Nuevo Gasómetro.

"La competencia hace bien sobre todo cuando es con un arquero de jerarquía como Germán. Estoy contento que haya llegado, por mi parte trataré de hacer las cosas bien", declaró durante la pretemporada en Orlando, Estados Unidos.

Finalmente, Batalla le agradeció al DT Marcelo Gallardo la confianza de entregarle el arco de River cuando apenas tenía 20 años. "Es un entrenador con mucha sabiduría, me bancó siempre, especialmente en los momentos difíciles", concluyó.

Por otra parte, un equipo alternativo de River Plate venció ayer a la mañana a otro del Soccer Institute at Montverde Academy (SIMA), de nivel universitario, por 3 a 0, en un partido jugado en el ámbito de la pretemporada que el plantel 'millonario' está llevando a cabo en Orlando, Estados Unidos.

El encuentro se jugó en una cancha perteneciente al Omni Resort de Florida y los goles los convirtieron Ignacio Scocco, uno de los refuerzos del equipo que dirige Marcelo Gallardo, en este caso proveniente de Newell's, Tomás Andrade e Iván Rossi.





