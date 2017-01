El Patagónico | Deportes - 24 enero 2017 Batista: "cada vez vamos a tener menos jugadores y nos va a costar más clasificar" "Tenemos que cambiar la forma de trabajar. Las divisiones inferiores son de formación, no te sirve para nada ganar campeonatos con un chico de 15 años que después no llega a Primera", afirmó el "Checho".





Sergio Batista, ex campeón del mundo en México 1986 y ex entrenador de la Selección argentina de fútbol, analizó ayer la situación del fútbol juvenil y sostuvo que "no te sirve para nada ganar campeonatos con un chico de 15 años que después no llega a Primera".

"Cada vez vamos tener menos jugadores y nos va a costar más clasificar", expresó el "Checho" Batista en declaraciones a Télam Radio, al ser consultado por la actual situación del fútbol juvenil argentino.

"Tenemos que cambiar la forma de trabajar. Las divisiones inferiores son de formación, no te sirve para nada ganar campeonatos con un chico de 15 años que después no llega a Primera", agregó.

Batista se refirió también al plantel que está disputando el Sudamericano Sub 20 en la ciudad ecuatoriana de Ibarra, que enfrentó anoche a Bolivia, al señalar que "no podés ir a jugar un Sudamericano con apenas 15 entrenamientos".

Al respecto, pidió que no se exija tanto al entrenador Claudio Ubeda por lograr resultados inmediatos, ya que "no hay que meter presión en un técnico que dirige chicos".

El ex mediocampista de la Selección, River y Argentinos Juniors es reconocido desde hace años por su trabajo en divisiones formativas, y comentó que "cuando vas a ver fútbol infantil y un chico de 8 ó 9 años practica pelota parada, quiere decir que estamos muy mal. Hoy prevalece ganar, hay que ganar con chicos de cualquier edad en inferiores, y eso no sirve para nada. En el fútbol infantil es incomprensible que partidos de chicos de siete años terminen 1 a 0".

Batista afirmó que ésta es la causa por la cual la Selección mayor no tenga buenos resultados desde hace décadas, y sostuvo que "el chico tiene que estar con la pelota todo el día, ya lamentablemente no pueden jugar en la calle, pero si prevalece lo físico y trabajar para ganar el día sábado, nos estamos equivocando".



