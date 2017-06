El Patagónico | Deportes - 14 junio 2017 Bauza debutó con un empate y Emiratos Arabes sigue complicado

El santafesino Edgardo "Patón" Bauza, ex entrenador del seleccionado de Argentina, debutó ayer oficialmente al mando del combinado de los Emiratos Arabes con un empate ante Tailandia 1 a 1 como visitante, y complicó sus chances de clasificarse para el Mundial de Rusia 2018.

El equipo dirigido por Bauza logró, en el marco de la octava fecha del grupo B de la tercera fase de las eliminatorias asiáticas, un empate agónico con un gol de Ali Mabkhout a los 48 minutos del segundo tiempo, y con el resultado quedó muy mal parado para pelear por la clasificación.

Mongkol Tossakai había abierto el marcador para el conjunto local, a los 24 minutos del segundo tiempo del encuentro disputado en el estadio Rajamangala de Bangkok.

A falta de dos partidos, Emiratos Arabes tiene 10 puntos y quedó a seis de Arabia Saudita y Australia, que no deben sumar más para dejarlo con posibilidades de llegar al tercer lugar que brinda un repechaje,

Ahora, el trabajo del "Patón", además de completar las dos fechas, apuntará a la Copa Asiática que se disputará en 2019 en Emiratos Arabes.

En el otro partido de la jornada, Japón, puntero del grupo B con 17 puntos, no pudo asegurarse el pasaje a Rusia ya que empató con Irak 1-1, como visitante.

Por el grupo A, que ya tiene como primer clasificado a Irán, Siria rescató un empate en el último minuto ante China por 2 a 2 en Malasia, donde hace de local, mientras que desde las 16 Qatar recibirá a Corea en el cierre de la fecha.

