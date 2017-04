El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 11 abril 2017 Bauza dejó de ser el técnico de la Selección y se acerca Sampaoli Ahora, dirigentes de la AFA se reunirán con el actual entrenador del Sevilla de España para ofrecerle el cargo del seleccionado argentino que hoy se encuentra en zona de repechaje para el Mundial de Rusia.

Edgardo Bauza dejó de ser oficialmente anoche el entrenador del seleccionado argentino, según lo anunció el presidente de AFA, Claudio Tapia, quien sostuvo que existió "un acuerdo de palabra con el técnico para definir su desvinculación", al tiempo que anticipó "más detalles que serán ofrecidos mañana (por hoy), en una conferencia de prensa que se celebrará desde las 19.30 en el predio de Ezeiza".

De esta manera, y tal como se preveía, Bauza dejó de ser el entrenador argentino y Jorge Sampaoli pasó a ser el máximo candidato a sucederlo. Sobre esta posibilidad, Tapia dijo que "no corresponde hablar porque recién terminamos de hacer un acuerdo de palabra, hay que firmarlo y certificarlo por escribano".

A pesar del apoyo de Marcelo Tinelli, uno de los derrotados en los comicios que se llevaron a cabo el pasado 29 de marzo, la presión de Daniel Angelici y Hugo Moyano llevó a que 'Chiqui' rompa el contrato de forma unilateral con el entrenador.

En su última aparición pública el 'Patón' había dicho que se veía dirigiendo contra Uruguay y que de ninguna manera pensaba en dejar su cargo a pesar del pobre desempeño que el equipo demostró tanto en la victoria frente a Chile como en la derrota con Bolivia en la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Sin embargo, en las últimas horas el rumor de su desvinculación comenzó a tomar fuerza. No sólo por la reunión que mantuvieron Marcelo Tinelli y Claudio Tapia junto al entrenador, sino más bien por los audios que se filtraron con la palabra del 'Chiqui'. El presidente de la AFA, aunque no llega a nombrarlo, insinuó que Bauza debía recapacitar y dar un paso al costado.

El interrogante se plantea sobre cómo se llevará a cabo la desvinculación ya que en principio la AFA debe abonarle 900.000 dólares en concepto de indemnización. Sin embargo, ese no sería el único costo para la entidad de la calle Viamonte debido a que para contratar a Sampaoli, el entrenador del Sevilla que figura desde el inicio como principal candidato a suceder a Bauza tiene un importe de un millón y medio de euros, que es el valor de la cláusula de rescisión.

Todo indica, sin embargo, que será el DT del Sevilla, que tras la frustración con el equipo andaluz en la derrota ante el Barcelona de Lionel Messi se recuperó con goleada frente al Deportivo La Coruña el pasado viernes, quien asuma en el seleccionado nacional.

A falta de cuatro fechas para que terminen las Eliminatorias Sudamericanas, Argentina se encuentra en zona de repechaje con 22 puntos e inhibido de la posibilidad de contar con Lionel Messi en las próximas tres (Uruguay, Venezuela y Perú) debido a la sanción de la FIFA. La Pulga recién volvería en la última, contra Ecuador, en Quito, un rival que también pretende sellar su boleto a Rusia.





