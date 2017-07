Bebé trotamundos, estuvo en 31 países con un año de edad

Los padres de Rae, Chris y Erica Levine Weber, son viajeros de largo recorrido y siguieron con su estilo de vida aventurero con Rae a cuestas, llevándola de Sudáfrica a la antigua ciudad de Petra en Jordania, entre otros muchos lugares.

Viajar con niños pequeños puede ser difícil, pero Erica dice que Rae creció mientras viajaba, probando cocinas de todo el mundo y viendo sus primeros pingüinos en una playa en Sudáfrica.

Erica recomienda traer equipo de viaje para el bebé, asegurándose de estar lo más organizado posible. También le parece importante poder descansar del bebé, planficando algo de tiempo libre, aunque solo sea una cena en el hotel.

La crónica de todo en su sitio web "The Worldwide Webers", en donde ofrecen consejos de supervivencia para volar con un bebé y consejos útiles para planear diferentes tipos de viajes.

La pasión de Erica por los viajes comenzó después de la escuela secundaria, cuando participó en un programa de camping y senderismo. Más tarde se fue a estudiar a Madrid (España) en la Universidad de Syracuse. Después de la universidad tomó un trabajo en una compañía internacional de traducciones para poder seguir recorriendo el mundo. Cuando conoció a Chris, en un bar de la ciudad de Nueva York , inmediatamente conectaron por su amor por viajar.

Cansados ​​de la vida cotidiana de la ciudad, encontraron oportunidades de trabajo en Singapur y se mudaron al extranjero. Luego se mudaron a Johannesburgo, y ahora se han establecido en Ginebra.

"Mucha gente dice 'estás viajando por todos estos lugares con tu hija y ella no va a recordar nada de eso'", dijo Weber. "Y no me importa si recuerda algo de todo esto. Es la experiencia más especial que hemos tenido con Chris, solo queremos disfrutarlo al máximo. No queremos que termine porque la pasamos muy bien", aseguró.

El caso de Rae Weber no es el único. Existen muchos ejemplos de bebés viajeros o, al menos, niños que han viajado más que la mayor parte de los adultos.

En este club de viajeros en el que solo puedes ingresar si, como mínimo, has visitado 100 países, por ejemplo, tienen como socia a Leni Shea, la cual visitó su país número 100 a la temprana edad de 2 años y 8 meses.

La persona más joven del mundo en visitar todos los países que existen, sin embargo, ya tenía 37 años, y se llama Charles Veley.