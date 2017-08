El Patagónico | País/Mundo | POLICIALES - 24 agosto 2017 Beder calificó como "fallo ejemplar" la decisión de la Corte sobre Menem Si bien la Corte Suprema no se pronunció sobre la cuestión de fondo, es decir la aptitud de Carlos Menem para ser candidato a senador, el presidente del PJ de La Rioja valoró que ese tribunal revocara la prohibición dispuesta por la Cámara Electoral y que le ordenara que dicte un nuevo fallo.

El presidente del Partido Justicialista riojano (PJ), Luis Beder Herrera "valoró" ayer la decisión de la Corte Suprema de la Nación, que revocó el pronunciamiento de la Cámara Nacional Electoral que impedía la candidatura a senador nacional de Carlos Menem, y destacó que es "un fallo ejemplar e histórico para los derechos de todos los ciudadanos de este país".

Beder Herrera, quien ejerció la gobernación riojana entre 2007 y 2015, se expresó de ese modo acerca del fallo de la Corte, que si bien no se pronunció sobre la cuestión de fondo del caso -la aptitud de Menem para ser candidato-, revocó la prohibición dispuesta por la Cámara Electoral y ordenó a este tribunal que dicte un nuevo fallo.

La lista del PJ riojano encabezada por Menem para senador logró en las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatoria (PASO) del domingo 13 de agosto el 44,63% de los votos contra el 36,08% de Cambiemos, que llevó al exministro de Defensa Julio Martínez como candidato.

Menem había sido inhabilitado como candidato por la Cámara Nacional Electoral, debido a una condena que recibió en la causa por contrabando de armas durante su Presidencia, que se encuentra apelada mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación.

"Este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es algo ejemplar e histórico para toda la ciudadanía de nuestro país, porque toda persona tiene derecho tanto a elegir como a ser elegido", afirmó el titular del PJ y ex mandatario provincial.

"Estuvimos hasta horas antes de las PASO y no sabíamos si Menem podía ser candidato, en ese momento la Corte hizo una especie de Per Saltum, y ahora toma decisiones que son muy buenas para nosotros y los ciudadanos en general, tanto en el orden de la causa penal como en el tema electoral", agregó.

Beder Herrera remarcó: "esta es una decisión que festejamos, porque soluciona el problema del tema penal que pesaba para Menem y estamos ante la presencia, tras esta sentencia de la Corte, de lo que pudo ser un fraude electoral porque nos quisieron sacar de la cancha horas antes de las PASO".



