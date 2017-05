El Patagónico | País/Mundo - 12 mayo 2017 Bein afirmó que "la meta de inflación del Banco Central es muy exigente " El director de la consultora en economía y finanzas que lleva su apellido aseguró que "existe una puja entre los que por un lado miden la inflación, las empresas y el Banco Central", aunque aseveró que la inflación "está en un sendero más o menos conocido".

Tras conocer la inflación de 2,6% de abril que divulgó el INDEC, el economista Miguel Bein volvió a poner en duda el cumplimiento de las metas oficiales de 17% o 18% de alza de precios que se propusieron en el Banco Central y el Gobierno para 2017.

"La meta del Central es muy exigente y está un poco fuera de línea con la inercia de la inflación en la Argentina, que es una inflación que en los años que no hay devaluación fuerte ya hace 10 años que estamos con una inflación del 22 o 23%", dijo Bein en diálogo con radio Mitre.

"Cuando uno está recomponiendo precios relativos, un eufemismo para decir que tiene que ajustar las tarifas, plantearse desinflar al mismo tiempo que hay que ajustar muy significativamente las tarifas genera un choque", alertó el especialista.

Según Bein, ese fenómeno se observó el mes, con un impacto de más de medio punto por el tarifazo de gas. "En mayo la inflación va a ser un poco más baja, va a estar en la zona de 1,5%, y en junio va a ser mucho más baja porque no hay aumentos de tarifas, tampoco hay aumento de indumentaria y otros rubros como la carne", remarcó.

"Si el Banco Central en vez de haber puesto la meta en 17 la hubiera puesto en 17 más cuatro puntos de incidencia de los aumentos tarifarios, estaría cumpliendo la meta", dijo el ex viceministro de Economía de Fernando De la Rúa.

Por otro lado, en el marco de la tercera Cumbre Financiera Argentina de LatinFinance, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, aseguró que "lo importante no es la meta del BCRA sino que baje la inflación".

En una mesa con periodistas de la que participó ámbito.com, el funcionario sostuvo que "en la inflación, la meta es menos relevante que en el gasto".

Ante la consulta acerca de si cree que el Gobierno llegará al 17% previsto de inflación, según la estimación oficial, Caputo señaló que "para el caso de la inflación, como no es algo tan fácil de controlar como el gasto, puede ser 18%, 19% o 16%... al mercado no le importa mucho eso".

"Lo importante es que está bajando a la mitad de lo que fue el año pasado; y la tendencia, que es claramente a la baja. No es un tema el 17%, si es 18% está bárbaro igual. El mercado ve si se cumple la meta fiscal y, sobre la inflación, si va para abajo", sostuvo el ministro.

Al inaugurar el foro que reúne funcionarios y referentes del sector de las finanzas, Caputo aseguró que el Banco Central "hace un trabajo excelente para combatir la inflación".

El funcionario sostuvo la entidad bancaria "no complica el trabajo del Ministerio de Finanzas con el tema tasas", y añadió que ambos organismos "se complementan".

"Sigue habiendo mucha confianza de los inversores con el camino a largo plazo, más allá de la volatilidad", señaló Caputo, al tiempo que aseguró que "los inversores se sienten cómodos con mantenerse en riesgo argentino".

