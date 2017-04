El Patagónico | Deportes - 27 marzo 2017 Bejarano: "no tenemos que darles ventaja"

El defensor de Bolivia, Diego Bejarano aseguró ayer que a su seleccionado "no le sirve otro resultado que no sea ganar" mañana ante Argentina, por la 14ta. fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018, y señaló que el equipo "está mentalizado en eso".

Bejarano dijo ayer en conferencia de prensa en La Paz que "habrá que tomar muchos recaudos por los jugadores que tiene Argentina, que pueden desequilibrar en cualquier momento".

"Tenemos que estar bien parados y concentrados los 90 minutos, no tenemos que darles ventaja, estar cerca de ellos ahí atrás, como dice el profesor (el entrenador Mauricio Soria), para que no puedan desequilibrarnos en una jugada o agarrarnos mal parados", sintetizó el defensor.

Según Bejarano, el técnico le pidió a sus jugadores "no dejar respirar" a la Argentina, "no dejarlos darse vuelta" en las jugadas de ataque del equipo de Edgardo Bauza.

Bejarano es uno de los 11 jugadores que no viajó a Barranquilla para jugar ante Colombia el jueves último (derrota por 1 a 0) y se entrenó en La Paz, junto al defensor Fernando Marteli y los mediocampistas Alejandro Chumacero, Pablo Escobar, Diego Wayar y Raúl Castro, sus compañeros en The Strongest.

Tampoco fueron a Colombia el arquero Rubén Cordano (Blooming), los defensores Jorge Flores (Bolívar), Edward Zenteno (Jorge Wilsterman) y Jefferson Ibáñez (Guabirá) y el volante Jhasmani Campos (Bangkok Glass, de la Liga Premier de Tailandia).

En cuanto al posible desarrollo del partido, Bejarano imaginó que "va a haber momentos para atacarlos y habrá momentos para cuidar la pelota, para tenerla".

"Dios quiera que podamos abrir rápido el marcador para que juguemos más tranquilos en todo el partido", concluyó el lateral derecho.

El partido entre Bolivia y Argentina se jugará mañana a las 16.00 hora local (17:00 de la Argentina), en el estadio Hernando Siles de La Paz, con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán.





