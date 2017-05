El Patagónico | Deportes - 02 mayo 2017 Belgrano vuelve al Kempes y sin público tras el luctuoso clásico

Belgrano de Córdoba se enfrentará esta tarde con Defensa y Justicia, sin público, en su retorno al estadio "Mario Alberto Kempes" después del luctuoso clásico ante Talleres por el homicidio del hincha Emanuel Balbo.

El partido, correspondiente a la 22da. fecha del Campeonato de Primera división, se jugará a puertas cerradas, desde las 16:30, con arbitraje de Nicolás Lamolina y transmisión de DxTV.

Al margen de lo futbolístico, el encuentro tendrá una evidente carga simbólica por la tragedia ocurrida el último 15 de abril cuando Balbo fue lanzado desde una tribuna hacia el vacío por un grupo de hinchas que, instigados por otro sujeto, buscaron agredirlo luego que fuera señalado como hincha de Talleres.

Balbo murió 48 horas después del episodio en el Hospital de Urgencias y su caso sensibilizó a todo el fútbol, pero en especial al cordobés, en virtud del salvajismo se puso de manifiesto en pleno entretiempo del partido.

En principio, la AFA sancionó al club con la prohibición de jugar como local en Córdoba por el resto del torneo pero luego el Tribunal de Disciplina de esa entidad revirtió la medida hasta decidir el castigo definitivo y autorizó a que juegue en el Kempes pero sin hinchas.

Envuelto en ese clima adverso, el club celebró el sábado pasado sus elecciones y consagró al oficialista Jorge Francechi con el 82 por ciento de los votos para reemplazar en la presidencia a Armando Pérez, ex titular del Comité de Regularización de la AFA.

En lo futbolístico, el equipo lleva cinco fechas sin ganar y todavía no pudo hacerlo en el nuevo ciclo de Sebastián Méndez, que lleva tres partidos.

El "Pirata" marcha penúltimo con 14 unidades y sólo ganó dos encuentros en la temporada: ante Unión y Racing, ambos por 2-0, en las fechas 4 y 16 respectivamente. El resto de su campaña se compone de ocho empates y once derrotas.

Defensa (27), ubicado en el puesto 17, también vive momentos de incertidumbre pero por otras razones, vinculadas a la situación de su entrenador Sebastián Beccacece, quien confirmó una oferta de Jorge Sampaoli para sumarse a su futuro cuerpo técnico en el seleccionado argentino.

El "Halcón", que tiene un partido postergado con Independiente, buscará hoy su tercera victoria consecutiva después de ganar a Unión (2-0) y Lanús (1-0).

Dos veces jugaron en Primera división y ambas fueron con victoria para Belgrano: 3-0 en el Torneo Transición 2014 y 1-0 en el Campeonato 2015.





