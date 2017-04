El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 15 abril 2017 Belgrano y Talleres se miden en el Kempes De manera oficial hace quince años que no se enfrentan. Esta vez el partido corresponderá a la 20ª fecha del Campeonato de la AFA y que tendrá el arbitraje de Facundo Tello.

Belgrano y Talleres, los equipos más importantes de Córdoba, se medirán hoy en un clásico en Primera división después de 15 años, esta vez por la fecha 20 del torneo de Primera división, que tendrá como escenario el estadio Mario Alberto Kempes y en el cual los "Piratas" buscarán salir de su mal momento, mientras que los del barrio Jardín llegarán con el ánimo por las nubes.

El clásico cordobés se jugará a partir de las 16, será arbitrado por Facundo Tello y televisado por Telefé.

Los 12 años que pasó la 'T' en torneos de ascenso, sumados a un par en los que Belgrano se encontraba en la B Nacional, hicieron que pasaran 15 años de la última vez que se vieron las caras en la máxima categoría, y el antecedente más cercano en Primera indica que Talleres se impuso 3 a 1 en el Clausura de 2002.

Al partido de este fin de semana Belgrano llegará muy complicado, ya que viene de tres derrotas consecutivas (River, Colón y Banfield), además no levanta cabeza en un torneo que lo encuentra en la penúltima colocación, con 13 puntos y solamente dos triunfos en las 19 fechas que disputó.

Durante el certamen perdió a dos entrenadores, ya que tras un arranque irregular, Esteban González dejó su cargo en la undécima fecha, para que tomara el mando Leonardo Madelón, quien tampoco tuvo un paso feliz por el 'Pirata', y fue desplazado tras la derrota ante Colón (1-0 como local), por la 18va fecha.

Hace poco más de una semana asumió el 'Gallego' Sebastián Méndez como nuevo DT, y con pocos días de trabajo debutó con una derrota frente a Banfield (2-0), por lo que el clásico será su segundo partido dirigiendo al 'Pirata', y buscará una victoria que le permita mirar de otra manera el futuro.

En cuanto al armado del equipo, el DT Méndez no lo confirmó pero tendría una modificación respecto a la formación comenzó jugando ante el 'Taladro', con la inclusión de Jorge Velázquez en el carril izquierdo del mediocampo en lugar de Gastón Alvarez Suárez, y mantendría un esquema 4-3-3, con Lucas Melano, Claudio Bieler y Matías Suárez en ofensiva.

Diferente realizada vive el equipo que conduce Frank Darío Kudelka, que retornó esta temporada a Primera división y con un funcionamiento sólido se asentó entre los equipos de arriba, está si problemas con el promedio del descenso, y con 29 unidades (un partido menos) se ubica en la 10ma. colocación.

En lo que va de 2017, Talleres jugó oficialmente cuatro encuentros, con tres triunfos (Boca, Olimpo y Lanús), y sufrió solo una derrota, como visitante ante Unión de Santa Fe, por 4 a 2.

No tiene dudas Kudelka respecto a cuál será la formación titular, ya que dispondrá del ingreso de Javier Gandolfi, quien superó la suspensión tras la expulsión ante Unión, y ocupará el lugar de Carlos Quintana, quien estuvo de arranque en la victoria sobre Lanús por 3-1.

Esa será la única variante que realizará Kudelka, quien mantiene el resto del equipo que ilusiona a los hinchas a conseguir un buen resultado en el clásico, para seguir prendido entre los de arriba y tener posibilidades de entrar en la Copa Sudamericana.



PROBABLES FORMACIONES



Belgrano: Lucas Acosta; Renzo Saravia, Cristian Romero, Cristian Lema y Juan Quiroga; Sebastián Luna, Federico Lértora y Jorge Velázquez; Lucas Melano, Claudio Bieler y Matías Suárez. DT: Sebastián Méndez.

Talleres: Guido Herrera; Leonardo Godoy, Javier Gandolfi, Juan Cruz Komar e Ian Escobar; Pablo Guiñazú, Leonardo Gil y Emanuel Reynoso; Sebastián Palacios, Victorio Ramis y Jonathan Menéndez. DT: Frank Kudelka.

Cancha: Mario Alberto Kempes.

Hora: 16:00.

Arbitro: Facundo Tello.

TV: Telefe.



Fuente: