Bello se tomó revancha de la primera fecha y se llevó los laureles en Km 9

El "Gran Premio Febisa Mix" tuvo en escena 51 máquinas en el regreso de la actividad, luego de sesenta días de inactividad. En la Stihl festejó Juan Soulé, mientras que en la Promocional subió al escalón más alto del podio Arian Gómez. En la Prokart volvió al festejo luego de mucho tiempo Luciano Carrizo y en Sudam celebró Fabián Carrizo luego de 16 años, ante la exclusión de Renzo Blotta en la técnica.

Luego de un gran trabajo de la comisión directiva de la AKPS, el kartódromo Internacional volvió a recibir la actividad tras dos meses. Con 51 máquinas se disputó en la tarde de ayer el “Gran Premio Febisa Mix” para las categorías Stihl, Promocional, Prokart, Sudam y Master sobre el circuito 1, en sentido antihorario.

La encargada de bajarle el telón a la segunda cita de la temporada fue la categoría Master, con 17 pilotos en la grilla. Adelante, se repitió el duelo de la batería más rápida donde Eduardo Bello y Javier Fernández largaron adelante y fueron los principales protagonistas a lo largo de los 16 giros que duró la competencia. Ambos alcanzaron a doblar hacia la izquierda en la primera curva, y detrás quedó el desparramo con el rápido abandono de Guillermo Sartorio, Iván Contreras y Luis Nacini, con desperfectos en sus chasis.

La lucha fue en todos los sectores donde Fernández apuraba al ex campeón que se defendía con experiencia y manejo. Las 16 vueltas de competencias fueron vibrantes, y en los últimos giros, el defensor de la corona exigió al ex presidente en el ingreso a la recta principal sin suerte. El aplauso para ambos fue el premio por el espectáculo que brindaron, limpio en todo momento y en esta oportunidad Eduardo Bello pudo tomarse una pequeña revancha de lo ocurrido en la primera del año donde festejó Fernández. El tercer escalón del podio quedó para Horacio Pagano, seguido por Elio Rodriguez en pista (con recargo de 5 segundos por adelantamiento en la largada) y luego quedó Pierino Panebianco.

En la Sudam, el duelo por el triunfo fue entre Renzo Blotta y Fabián Carrizo. Con el semáforo en verde, ambos porfiaron la posición y Blotta al tener la cuenta se metió adelante. El ex campeón tenía más en la recta, pero en lo trabado, renzo hacía una pequeña ventaja que mantuvo sobre los 18 giros que duró la competencia, y cuando parecía que lograba su primera victoria, el joven piloto terminó el domingo de la peor manera. La técnica lo bajó de la prueba, y la victoria en la segunda del año quedó en bandeja para Carrizo que de esta forma pasó a liderar el certamen. En la segunda colocación quedó César Polito, que se mantiene adelante, y el tercer escalón del podio en la tarde de ayer quedó para Martín Ojeda. Luego finalizaron Santiago Paincho, Sabrina Bello y Juan Malo con el total de los giros. Iparraguirre y Siarez no lograron completar el 75% de las vueltas.



LUCIANO CARRIZO FESTEJO EN UN FINAL QUE TUVO SUSPENSO

La categoría Prokart fue la última en conocer al ganador de la segunda fecha. Es que la prueba tuvo un toque en el primer giro, cuando giraban hacia la derecha en la segunda curva, y eso hizo que se tenga que resolver con las cámaras a bordo de los kartings.

La victoria en pista había quedado en poder de Alex Barría, pero el piloto sureño había estado involucrado en el toque, y fue recargado. Por esa razón, el ganador fue Luciano Carrizo, quien con el asesoramiento de Federico Túrrez, regresó a lo más alto del podio en lo que puede ser su último año en la actividad.

Con una vuelta menos, y masticando bronca, quedaron el actual campeón Agustín Orellana y Nicolás Rodríguez, mientras que Santino Buenanueva no pudo completar una sola vuelta por el toque del comienzo.

Con este resultado, Luciano carrizo quedó como puntero del campeonato porque en la primera carrera había llegado cuarto, detrás de Montenegro (ayer corrió en Zárate por el Regional), Micheloud (tercero en la jornada de ayer), y Orellana (no sumo puntos).

En la categoría Promocional, la experiencia adquirida durante el Argentino quedó demostrada ayer en el circuito 1. Arian Gómez se llevó los puntos gordos y pudo festejar luego del intento fallido de la primera del año, donde no pasó la técnica por el peso. Tuvo como escolta a Matías Olivan, y el tercer escalón del podio quedó para Danilo Pachmann, quien quedó como líder del certamen.

En la categoría escuela, el triunfo y los aplausos en la segunda del año fueron para Juan soulé. El pequeño piloto tuvo un gran duelo con el vencedor de la primera del año, Elián Bellido. Hubo sobrepasos en diferentes sectores pero finalmente cruzó la línea de llegada primero Soule, segundo Bellido y tercero Peraldi. Más atrás quedaron Juan Pablo Orellana, Miguel Barría, Santiago Avila, Luciano Carenini, Branko Janeski y Thiago Hoyos.



PANORAMA - SEGUNDA FECHA



CATEGORIA STIHL (14 vueltas)

1° Juan Soule 16m16s422/1000

2° Elian Bellido a 7s680/1000

3° Juan Peraldi a 18s968/1000

4° Juan Pablo Orellana a 27s922/1000

5° Miguel Barría a 35s241/1000

6° Santiago Avila a 41s917/1000

7° Luciano Carenini a 42s303/1000

8° Branko Janeski a 51s586/1000

9° Thiago Hoyos a 1 vuelta



CATEGORIA PROMOCIONAL (a 14 vueltas)

1° Arian Gómez 14m19s452/1000

2° Matías Olivan a 4s045/1000

3° Danilo Pachmann a 19s623/1000

4° Genaro Castillo a 20s061/1000

5° Tomás Ferre a 20s548/1000

6° Benjamín Quiroga a 33s104/1000

7° Joaquín González a 2 vueltas



CATEGORIA PROKART (a 15 vueltas)

1° Luciano Carrizo 14m09s535/1000

2° Bruno Vargas a 1s518/1000

3° Thomas Micheloud a 16s750/1000

4° Alex Barría a 19s885/1000

5° Agustín Laspiur a 19s972/1000

6° Gino Rigotti a 46s325/1000

7° Nicolás Rodríguez a 1 vuelta

8° Agustín Orellana a 1 vuelta

No clasificado: Santino Buenanueva.



CATEGORIA SUDAM (a 18 vueltas)

1° Fabián Carrizo 16m29s527/1000

2° César Polito a 7s729/1000

3° Martín Ojeda a 13s670/1000

4° Santiago Paincho a 13s999/1000

5° Sabrina Bello a 32s790/1000

6° Juan Malo a 35s608/1000

No clasificado: Francisco Iparraguirre y Facundo Siarez.

Excluido por técnica: Renzo Blotta.



CATEGORIA MASTER (a 16 vueltas)

1° Eduardo Bello 15m08s595/1000

2° Javier Fernández a 193/1000

3° Horacio Pagano a 12s204/1000

4° Pierino Panebianco a 15s693/1000

5° Elio Rodríguez a 18s887/1000

6° Leonardo Espinoza a 20s210/1000

7° Luciano Sartorio a 20s409/1000

8° Genaro Castillo a 26s706/1000

9° Mario Ogas a 29s094/1000

10° Gustavo Bevilacqua a 31s409/1000

11° Diego López a 1 vuelta

12° Walter Valderas a 1 vuelta

No clasificado: Ricardo Frizzarin, Ezequiel Vargas, Luis Nacini, Iván Contreras y Guillermo Sartorio.



