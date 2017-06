Belloni: "no tenemos ATN, pero sí administración"

Caleta Olivia (agencia)"Nosotros no tenemos ATN, pero tenemos administración", expresó Belloni, a modo de demostrar que a pesar de ese tipo de discriminación hacia la villa turística, igualmente se pueden ejecutar obras públicas con fondos propios y pagar los sueldos de obreros y empleados municipales no solo en tiempo y forma, sino también con incrementos salariales, como el que se acordó recientemente con el gremio que los nuclea.El intendente formuló estas declaraciones luego de inaugurar el jueves una nueva terminal de ómnibus, la cual comenzó a funcionar a partir del primer minuto de ayer.Fundamentó su postura en torno al "trato desigual" de Nación al señalar que en el lapso de un año sólo cinco municipios de Santa Cruz recibieron Aportes del Tesoro Nacional (no reintegrables) por 312 millones de pesos: Caleta Olivia, Río Gallegos, Pico Truncado, Las Heras y Puerto San Julián, "que son conducidos por intendentes que pertenecen al sector Unión Para Vivir Mejor", vinculados en el orden nacional con la alianza Cambiemos que representa al poder central de Mauricio Macri Blanco Villegas.Belloni describió que el municipio de Caleta Olivia que conduce el radical Facundo Prades recibió 150 millones de pesos entre enero de 2016 y marzo de 2017 y el de Río Gallegos, a cargo de Roberto Giubetich, recibió 115 millones de pesos en el mismo periodo.A su vez, acotó, a las municipalidades de Las Heras y Puerto San Julián, que dirigen José Carambia y Tomasso, ingresaron 16 millones de pesos y a la de Pico Truncado, conducida por Omar Fernández, le giraron 15 millones.OTROS TIEMPOSBelloni aclaro que su opinión no iba en contra de sus colegas "porque ellos tienen responsabilidades con sus vecinos. Yo lo que digo es que también hay intendentes y vecinos de otras localidades santacruceñas que igualmente necesitan de los ATN y el gobierno nacional no los ayuda", puntualizó.En ese sentido sostuvo que ya es más que evidente la discriminación que hace el gobierno nacional para con El Calafate , algo que no hacía la anterior gestión que respondía al FPV.A modo de ejemplo citó que el Plan Más Cerca llegó a todos los municipios del país, "incluyendo a los que no estaban en ese momento con el Frente para la Victoria"."Además –se quejó-, ahora no sólo no tenemos aportes extras, sino que también nos quitan herramientas con las que nosotros generamos recursos económicos para nuestras comunidades, como la reducción en las frecuencias de vuelos de Aerolíneas Argentinas".Finalmente lanzó una crítica por elevación al diputado nacional radical Eduardo Costa, dando a entender que tiene responsabilidad en esa política de discriminación.En ese sentido, sentenció que "los pueblos pagan las consecuencias de las mezquindades de la política, pero también estos dirigentes recibirán su voto castigo".