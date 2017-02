El Patagónico | Deportes - 01 febrero 2017 Belluschi se mostró contento luego de renovar por dos años con San Lorenzo El mediocampista admitió que la decisión de su parte no fue difícil, porque "me recibieron bien acá, me trataron muy bien desde el primer día". En el nuevo contrato hay una cláusula de rescisión a partir de junio de este año, pero el volante descartó cualquier duda. "Es una cláusula, como en cualquier contrato, pero si firmé es para estar por dos años más acá, cómodo y tratando de mantener el nivel futbolístico", sentenció.

Fernando Belluschi, mediocampista de San Lorenzo, renovó ayer el contrato que lo vinculará por dos años más con el club de Boedo, y que de esta manera se extenderá hasta junio de 2019.

"Estoy contento por la renovación", dijo el volante de 33 años, y admitió que la decisión de su parte no fue difícil, porque "me recibieron bien acá, me trataron muy bien desde el primer día".

También el ex jugador River agradeció "el gran esfuerzo que hizo el club" y destacó la participación de su representante, Fernando Hidalgo, en el final feliz de la negociación.

En el nuevo contrato hay una cláusula de rescisión a partir de junio de este año, pero el volante ex Newell's descartó cualquier duda: "Es una cláusula, como en cualquier contrato, pero si firmé es para estar por dos años más acá, cómodo y tratando de mantener el nivel futbolístico".

Sobre la lesión que sufrió en Mar del Plata en el partido ante Boca Juniors (esguince del tobillo derecho), Belluschi confirmó que está mejorando "de a poco" y que no está "para trabajar en el campo" a la par de sus compañeros. "Es un tema que decidirá el médico (Alberto Rovira)", explicó el jugador.

"Me dijeron que esta lesión es un poco fastidiosa y que no te permite entrenar del todo bien", agregó el futbolista oriundo de Los Quirquinchos, provincia de Santa Fe.

Consultado por la ida de jugadores importantes del equipo "azulgrana", el ex Porto de Portugal afirmó que "se fueron jugadores de nombre, aunque cada vez que faltó un jugador, al que le tocó entrar lo hizo de la mejor manera".

Además, el volante destacó que "con las incorporaciones que llegaron (Robert Piris Da Motta y Rubén Botta), creo que no vamos a perder demasiado.

Sobre el delantero Botta (quien llega procedente de Pachuca de México), el jugador –que también pasó por Bursaspor de Turquía– describió que es "un gran jugador". Y agregó que "esperamos que nos dé mucho".

Respecto de los objetivos de San Lorenzo para este año, Belluschi destacó "la Copa Libertadores y lo que queda del campeonato (local), donde aspiramos a estar siempre arriba".

El plantel de San Lorenzo entrenó ayer en la cancha auxiliar del Nuevo Gasómetro, donde el plantel realizó fútbol en espacios reducidos, divididos en dos grupos.

Realizaron rutinas diferenciadas Belluschi, Mathias Corujo y Alberto Costa, quienes se recuperan de sus respectivas dolencias.

El delantero Ruben Botta, ex Tigre, quien arribó anteanoche a Buenos Aires procedente de México, se realizará la revisión médica de rigor y si no surgen inconvenientes, firmará su contrato con San Lorenzo.

El "Ciclón" abrirá a la prensa el entrenamiento de mañana, y el sábado se medirá en dos partidos amistosos de 50 minutos (titulares y suplentes) ante Independiente de Avellaneda, encuentros que se desarrollarán en el estadio Libertadores de América.

