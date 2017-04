Beneficiaron con domiciliaria a los imputados por el homicidio del "trapito"

Esta mañana, se efectuó en sede de los tribunales penales ordinarios la audiencia de revisión de la prisión preventiva que venían cumpliendo los imputados, los hermanos Gustavo y Axel Llanten por el homicidio del "trapito" Diego Gustavo Soto.

En la audiencia, la representante de fiscalía Verona Dagotto solicitó se mantenga hasta el próximo 5 de junio la prisión preventiva sobre ambos imputados; en tanto que el defensor Guillermo Iglesias planteo en primer término la libertad de sus asistidos por vencimiento del plazo de la prisión preventiva y subsidiariamente el arresto domiciliario de los mismos.

Tras la presentación de cada una de las partes, el juez penal Miguel Caviglia resolvió morigerar la medida de coerción que sufren ambos imputados desde la audiencia de control de detención, dictando su arresto domiciliario hasta el 5 de junio próximo.

LOS ARGUMENTOS DE LAS PARTES

La funcionaria de Fiscalía, requirió al juez que se mantenga la prisión preventiva hasta el próximo 5 de junio. Esgrimiendo como fundamento del pedido que todavía faltan concluir dos pericias que se ordenaron del caso, una de ADN y la restante la mecánica del hecho. Desde el control de detención a la fecha no han variado los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación sostuvo la acusadora pública.

Con la prueba que la fiscalía fue aportando a la causa, se han reforzado los elementos de convicción suficientes para tenerlos a ambos imputado como probables autores del homicidio investigado. Peligro de fuga por la gravedad del hecho y la pena que se espera como resultado del procedimiento. Entorpecimiento porque su soltura podría influir sobre testigos. A su vez la funcionaria de fiscalía argumento que no hay ningún elemento nuevo para neutralizar los peligros de fuga y entorpecimiento.

Por su parte, el defensor planteó que a su criterio la fiscalía pide mantenimiento de la prisión preventiva fuera de termino. A su vez al sostener que no hay ningún elemento nuevo no se hablita la discusión y existe un informe ambiental y la declaración del adre de los imputados y estos son elementos nuevos. "Todavía no sabemos bien lo que pasó", enfatizó el defensor y a su vez cuestionó los argumentos de la fiscal que se han reforzado los elementos de convicción suficientes para tenerlos como probables autores del hecho. Y solicitó por todo ello el arresto domiciliario de los hermanos Llanten.

