Beneficios de la musicoterapia

Esta terapia alternativa puede ser muy efectiva para aliviar estados de ansiedad o tristeza, ya que estimula la producción de serotonina. No es necesario un tipo de música especial, cualquiera que nos guste surtirá efecto.

La música es algo que nos suele gustar a todos; nos acompaña cuando estamos haciendo algo solos y nos alegra los días en los que nos sentimos más tristes o deprimidos. La música tiene ciertos componentes que actúan de manera beneficiosa en nuestro cerebro, y estimula partes de éste para que glándulas segregan la serotonina, hormona del buen humor y de la felicidad.

Cada vez son más las personas que confían en la musicoterapia para solucionar sus problemas. La musicoterapia nos ofrece muchos beneficios, tanto en los adultos como en los niños. Aquí os dejamos con los más destacados.



Cambios positivos en el estado de ánimo de las personas.

Mejora la socialización con los demás.

Reduce el estrés.

Disminuye la ansiedad.

Ayuda a sentirse mejor en personas con enfermedades degenerativas.

En niños

Ayuda a mejorar en el aprendizaje y a tratar las dificultades en este campo.

Mejora los problemas de conducta.

Ayuda al tratamiento y desarrollo de niños autistas.

Mejora la autoestima.

Mejora la socialización.

Ayuda en el tratamiento de dolores crónicos y otras enfermedades.



La música es uno de los componentes que podemos tener fácilmente en nuestra vida, y no usarla para mejorar nuestro estado de ánimo es algo que no nos podemos permitir. Todos tenemos un televisor en casa o tenemos dispositivos en los que podemos escuchar música, incluso podemos cargar la música que nos gusta. Por ello, deberíamos hacer más uso de este recurso que tenemos fácilmente a nuestro alcance, ya que es ideal para hacernos sentir mejor en todos los aspectos de nuestra vida.

