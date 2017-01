Benites: "vamos acatando rápido las ideas del técnico"

El ex CAI y Jorge Newbery está en plena pretemporada con Huracán, que el 4 y el 7 de febrero se medirá con el "Aeronauta" por la fase Regional de la Copa Argentina. El polifuncional futbolista ahora buscará ganarse su lugar como lateral derecho. "Uno tiene que estar predispuesto de la mejor manera para estar dentro de la cancha. Siempre se aprende algo nuevo y si uno le pone la mejor onda, salen mejor las cosas", aseguró.

El plantel de Huracán de Comodoro Rivadavia sigue de pretemporada y ayer realizó trabajos tácticos entre defensores y delanteros, en la cancha de césped sintético que posee el club en su predio del barrio Industrial.

Tras la práctica, El Patagónico charló con Sebastián Benites, quien proviene nada menos que de Jorge Newbery, el archirrival del "Globo", que se prepara justamente para los cruces con el "Aeronauta" por la fase Regional de la Copa Argentina, el domingo 4 y el martes 7 de febrero.

"Estamos llevando la pretemporada de la mejor manera. Hay muchos chicos nuevos, entre los que me incluyo, somos un equipo en formación y nos vamos conociendo. En la parte física estamos bien y en lo futbolístico vamos a ir creciendo de a poco", comentó quien también vistió los colores de la Comisión de Actividades Infantiles.

El polifuncional jugador se está preparando para desempeñarse como lateral por derecha. "Tengo que adaptarme a lo que quiere el técnico (Jorge Montesino). Yo debuté de lateral derecho. Incluso, en Newbery pasaba de jugar de volante por izquierda a jugar de lateral derecho. También alterné de doble volante central y de contención, casi de líbero", remarcó.

Por lo tanto, Benites considera que la predisposición es clave a la hora de asumir determinados desafíos. "Uno tiene que estar predispuesto de la mejor manera para estar dentro de la cancha. Siempre se aprende algo nuevo y si uno le pone la mejor onda, salen mejor las cosas", argumentó.

No obstante, la capacidad para adaptarse a jugar en distintas posiciones también es determinante. "No quiero pecar de soberbio, pero la verdad que sí", admitió, con una sonrisa, ante esa observación.

En ese sentido, insistió: "El 'Gato' (Montesino) me dijo que me quería en ese puesto y que necesitaba un jugador ahí, así que voy a hacer lo mejor posible en esa posición, para tratar de estar dentro de los once".

Por otro lado, Benites reconoció que al plantel le vino bien la postergación de la fase Regional de la Copa Argentina (debía arrancar el 22 de enero y se decidió correr la fecha debido a la crisis económica que atraviesan los clubes).

"Que se haya postergado el inicio nos benefició en cuanto al armado, porque tenemos más días de trabajo, somos un equipo en formación y vamos acatando rápido las ideas del técnico, por la buena onda que le ponemos y porque es un clásico y todos quieren estar", reflexionó.

Asimismo, rescató: "Se entrena bien, se entrega el cien por ciento y, por más que ellos tienen una base armada de hace dos años y que puedan correr con cierta ventaja, esto es fútbol, clásicos son clásicos, todo el mundo lo sabe, así que se verá dentro de la cancha".