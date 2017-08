Benjamín Vicuña, molesto por los dichos sobre su paternidad

La China Suárez y Benjamín Vicuña anunciaron que estaban en la dulce espera con mucha felicidad pero las críticas no tardaron en llegar.

En las redes sociales y algunos portales, señalaron que la pareja había anunciado el sexo del bebé el mismo día del aniversario de Blanquita, la hija fallecida del actor con Pampita.

Ante la fuerte repercusión, el propio Vincuña salió a hablar y defender su familia: "Se dijeron barbaridades en un momento. Nosotros sin saber el sexo de nuestro hijo o hija se dijo que lo habíamos dicho en el mismo aniversario de mi hija, toda una cosa muy siniestra".

"Que ese ruido se de en las redes sociales es un tema, porque es como tratar de controlar el pensamiento humano. Pero que un medio levante eso y arme algo, supuestamente debe haber una persona y un editor, una persona con criterio y ahí es donde me caliento porque son cosas que realmente me duelen y me descomponen", agregó en Agarrate Catalina.

"Son zonas sagradas que me sorprende que a veces no exista la delicadeza o la humanidad para poder hablar o no hablar de esas cosas" remató.