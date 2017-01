Berlocq ganó en el Abierto de Australia y se despidieron Zeballos, Olivo y Pella

El argentino Carlos Berlocq (95to. en el ránking de la ATP) venció ayer al moldavo Radu Albot (98vo.), en tanto que sus compatriotas Horacio Zeballos, Renzo Olivo y Guido Pella fueron eliminados, en resultados por la primera ronda del Abierto de Tenis de Australia, que se desarrolla en la ciudad de Melbourne.

Berlocq, nacido en la ciudad bonaerense de Chascomús hace 31 años, superó a Albot por 6-4, 7-6 (7/4 el tie break), 5-7 y 7-6 (10/8) en tres horas y 56 minutos de juego. En la segunda ronda el argentino tendrá una exigente prueba ante el francés Richard Gasquet (18vo.).

La victoria de Berlocq es la segunda de los argentinos en el Open oceánico. Se agrega a la lograda por Diego Schwartzman ante el uruguayo Pablo Cuevas y que ahora jugará en segunda ronda ante el belga Steve Darcis, 80mo. en el escalafón.

Por su parte, el marplatense Horacio Zeballos (69no.) perdió un extenuante partido ante el croata Ivo Karlovic (20mo.) luego de cinco horas y 15 minutos de juego por 6-7 (6/8), 3-6, 7-5, 6-2 y 22-20. El beneficiado por lo extenso del compromiso es el australiano Andrew Whittington (190mo.) el próximo adversario de Karlovic pues jugará ante un rival diezmado físicamente.

Por su parte, el rosarino Renzo Olivo (78vo.) cayó ante el coreano Hyeon Chung (104to.) por 6-2, 6-3 y 6-2 en una hora y 45 minutos, mientras que el bahiense Guido Pella (79no) fue vencido por el español Roberto Bautista Agut (13ro.) por 6-3, 6-1 y 6-1 en una hora y 23 minutos.

La derrotas de Olivo y Pella se sumaron a Delbonis (perdió ante el estadounidense Steve Johnson por 6-3, 6-4 y 6-4) y Bagnis (ante el británico Daniel Evans por 7-6, 6-3 y 6-1), en cuanto a los argentinos que se despidieron en el debut del primer Gran Slam del año.





PELLA NO SABE SI ESTARA ANTE ITALIA

Guido Pella admitió ayer que formar parte del equipo argentino que ganó la Copa Davis en noviembre pasado lo "despedazó" mentalmente y que no sabe si estará presente en la primera ronda de este año en Buenos Aires ante Italia entre el 3 y 5 de febrero.

"No tengo idea de qué haré, me pegó muy fuerte, fue muy duro todo el año y a mí me terminó de despedazar mentalmente. Ahora la estoy pagando", expresó Pella, número 81 del ránking ATP, tras caer por 6-3, 6-1 y 6-1 en la primera ronda del Abierto de Australia ante el español Roberto Bautista Agut.

Pella, quien ganó un punto en semifinales de la Davis ante Gran Bretaña en Escocia, es feliz por haber formado parte del equipo que le dio el significativo título a Argentina, pero lo sufre y agregó: "La Davis me dio la alegría más grande de mi vida, pero me quitó muchísimo, me cansó mucho", consignó a DPA.

Sobre la serie ante Italia, Pella señaló: "Si el capitán Daniel Orsanic quiere que yo esté en el equipo, lo pensaré, pero hoy en mi cabeza está parar. Quiero estar con amigos y descansar, hasta ahora no pude hacerlo, apenas tuve siete u ocho días completos de vacaciones".

El título logrado y los festejos afectaron la preparación de Pella para este Open de Australia: "Tuve una mala preparación, no la hice con profesionalismo porque vine a Australia a las corridas. Necesito descansar para ver cómo encaro el futuro".

Pella debutó el año pasado en la Davis y ganó tres de los cuatro partidos que jugó. Si no está ante Italia Orsanic tendrá otro problema para armar el equipo ya que Juan Martín del Potro, número uno del país, anunció que no jugaría, mientras que Federico Delbonis, la segunda mejor raqueta argentina, no confirmó si estará.

"La Copa Davis es algo increíble, es algo hermoso. Y la serie contra Italia va a ser espectacular, pero no tengo decidido si jugaré ni hablé con el capitán. Es muy pronto para decirlo", cerró el bahiense de 26 años.





ZEBALLOS CUESTIONO AUSENCIA DE TIE BREAK EN EL QUINTO SET

El tenista argentino Horacio Zeballos, quien ayer quedó eliminado en el Abierto de Australia tras perder en primera ronda ante el croata Ivo Karlovic por 6-7 (6/8), 3-6, 7-5, 6-2 y 22-20 tras 5 horas y 15 minutos de juego, se mostró molestó por la regla que impide la disputa de un tie break en el quinto set de este certamen.

"Qué al pedo esta regla sin tie break. Completamente una locura...", expresó el marplatense en su cuenta de Twitter @HoracioZeballos en referencia a que sólo el quinto y último set del encuentro de ayer tuvo una duración de dos horas y 37 minutos.

Este parcial que terminó por 22-20 fue el más largo de la historia del certamen australiano pues superó el récord que tenían el estadounidense Andy Roddick y el marroquí Younes El Aynaoui con el 21-19 en los octavos de final de 2003.

El Abierto de Australia no permite el desempate en el quinto parcial, a diferencia de lo que la Federación Internacional de Tenis (ITF) estableció recientemente para el Abierto de Estados Unidos y la Copa Davis.

Justamente, por la duración total de 5 horas y 15 minutos, este cotejo se convirtió en el tercero más largo de la historia de este Grand Slam, sólo superado por el duelo entre el serbio Novak Djokovic contra el español Rafael Nadal de 2012 con 5 horas y 53 minutos y el del también español Feliciano López ante el luxemburgués Gilles Muller con 5 horas y 34 minutos en 2009.

"Ouch!. Gracias a todos por el aguante. Desde tempranito allá bancando. Qué lindo saber eso!. Una pena no se pudo ganar. Qué batalla", señaló el 69no. en el ránking mundial tras el maratónico duelo, que quedó entre los más largos de la historia de los Grand Slam aunque lejos de las 11 horas y 5 minutos que jugaron el estadounidense John Isner y el francés Nicolas Mahut en Wimbledon 2010.

"Orgulloso de haber dejado todo. A pesar de ser una derrota me encantó estar disfrutando de este show. Qué lindo es el tenis también pibe", cerró Zeballos desde su cuenta tras la derrota en la cancha 19 del Melbourne Park.

Su verdugo Karlovic, de 2,09 metros, batió además el récord de aces en un partido de Australia ya que logró 75 puntos de saque y superó los 51 que hizo el sueco Joachim Johansson en 2005 frente al estadounidense Andre Agassi. De todas maneras, el croata no alcanzó su plusmarca pues en la Copa Davis de 2009 había logrado 78 ante el checo Radek Stepanek.