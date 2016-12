El Patagónico | Deportes | BOXEO - 19 diciembre 2016 Bernard Hopkins dejó el boxeo a los 51 años El ex campeón mundial de boxeo Bernard "The Alien" Hopkins perdió la noche del sábado por nocáut técnico en el octavo round ante el neoyorquino Joe Smith, que lo hizo caer fuera del ring, en una pelea disputada en el Forum de Inglewood de Los Angeles (EEUU) que marcó el fin de su carrera a los 51 años.

El pleito concluyó a los 53 segundo del octavo asalto en forma accidentada, cuando tras recibir una andanada de golpes, Hopkins salió despedido del cuadrilátero y cayó de espalda al piso del ring side.

Hopkins recibió ayuda para ponerse en pie en una acción antirreglamentaria, porque el púgil debe hacerlo por sus propios medio.

Pero el médico de turno, decidió de forma inmediata no dejarlo subir al observar que el boxeador estaba en malas condiciones físicas.

El reglamento establece que cuando un boxeador sale del ring producto de un golpe legítimo, cuenta con 20 segundos para regresar por si mismo al encordado, tiempo que fue superado en este caso.

La pelea había sido intensa y Smith mostró mayor potencia en sus golpes y aunque no brilló boxísticamente, había sacado una considerable ventaja sobre su veterano rival que se mostró lento, sin "pólvora" en sus puños y que sufrió por momentos el combate.

A esa altura del pleito, Hopkins aventajaba en la tarjeta del juez Pat Russell (67-66), mientras que Thomas Taylor y Tim Cheatham tenían como ganador a Smith 69-64 y 67-66, respectivamente.

Hopkins, pronto a cumplir 52 años, declaró en el vestuario que le prometió a su familia "no continuar en el boxeo", y por esa razón "no dará marcha atrás" en su decisión.

En la actualidad Hopkins forma parte de la empresa Golden Boy Promotions, de Oscar De la Hoya, organizadora del espectáculo en el Forum: "Pretendo seguir en esa importante empresa promotora y tratar de continuar como comentarista de televisión en veladas del boxeo", prometió.

Hopkins, quien nunca había perdido por la vía rápida, debutó como profesional en octubre de 1988, cuando en Maryland perdió por puntos en cuatro vueltas ante su compatriota Clinton Mitchell.

Pero conquistó su primer título mundial mediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) con una victoria sobre el ecuatoriano Segundo Mercado en abril de 1995.

Hizo un total de 20 defensas exitosas de la corona, hasta que fue derrotado por Jermain Taylor, cuando ya era campeón mediano la AMB, OMB y el CMB. También fue campeón mundial Semipesado, pero lo más llamativo fue longevidad, enfrentando a los mejores peleadores de su época.

Con este resultado, Hopkins desmejoró su récord a 55-8-2, con 32 nocáuts, mientras que Smith quedó con 23-1, 19 nocáuts y además retuvo el título Internacional semipesado avalado por el CMB.





