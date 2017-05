El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 09 mayo 2017 Bielsa: "Sampaoli no es discípulo mío, creo que es mejor que yo" "Una de las virtudes de los entrenadores es la flexibilidad. Yo no cedo mis ideas y Sampaoli sí porque tiene un poder de adaptación que yo no tengo", se diferenció.

El entrenador Marcelo Bielsa negó ayer que Jorge Sampaoli, quien se encamina a ser el nuevo DT del seleccionado argentino, sea su "discípulo" y aseguró que el casildense es "mejor" que él porque tiene más "flexibilidad".

"Sampaoli no es un discípulo mío, primero porque esa palabra no la compatibilizo conmigo, y segundo porque noté que es mejor que yo", manifestó Bielsa en el marco de un congreso de fútbol en Río de Janeiro, al que fue invitado por la Confederación Brasileña (CBF).

Durante la ronda de preguntas posterior a su charla, el ex defensor Juan Pablo Sorín, quien está radicado en Brasil, le consultó a Bielsa por el futuro entrenador del seleccionado argentino y el "Loco" elogió la "flexibilidad" de Sampaoli, actual DT de Sevilla de España.

"Una de las virtudes de los entrenadores es la flexibilidad. Yo no cedo mis ideas y Sampaoli sí porque tiene un poder de adaptación que yo no tengo", se diferenció.

"Él resolvió cosas cediendo en la posición original de partida y yo sacrifiqué cosas por no conceder en mi forma de interpretar mi oficio. Por eso creo que es mejor que yo, y no es falsa modestia. Yo no podría hacer lo que él hace", remarcó Bielsa, quien a partir de la próxima temporada volverá a dirigir en Francia al Lille.

"Soy un entrenador que, en líneas generales, no tuvo mucho éxito. No es falsa modestia, es mi propio currículum", expresó en otro tramo.

Cuando finalizó el evento, la organización le regaló al italiano Fabio Capello y a Bielsa camisetas de Brasil personalizadas pero cuando el italiano se paró junto a Tite para la fotografía, el argentino agradeció, se negó a ser retratado con la remera amarilla y se bajó del escenario ante las risas de los asistentes y del propio DT brasileño.

Previamente, en la charla que brindó luego de Tite, el DT del seleccionado brasileño, Bielsa admitió que no quiere que el conjunto verdeamarelo "gane el Mundial" de Rusia 2018.

"Ustedes saben que como argentino no quiero que Brasil gane el Mundial", reconoció entre risas Bielsa en una de sus primeras frases de la charla que dio en el seminario "Somos Fútbol".

No obstante, el "Loco" elogió que el equipo ya tenga un lugar asegurado en el próximo Mundial. "Van por el buen camino", reconoció.

En la exposición, Bielsa utilizó como ejemplo al equipo brasileño y destacó a los laterales Marcelo y Dani Alves al considerarlos "defensores disfrazados de wines".



