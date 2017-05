El Patagónico | Deportes - 17 mayo 2017 Bikers locales hicieron podio en el Abierto Argentino de XCO La acción tuvo lugar en La Calera, Córdoba, el último fin de semana. Los comodorenses Marcia Larrauri y Daniel Larrauri obtuvieron el tercer lugar, mientras que los caletenses Nicolás Farfán y Gustavo Carbajal se quedaron con el cuarto puesto, todos en sus respectivas categorías.

Se corrió el último fin de semana la primera fecha del Abierto Argentino de Mountain Bike en la modalidad XCO (Cross Country Olímpico), en la ciudad de La Calera, provincia de Córdoba. La organización estuvo a cargo del municipio de dicha ciudad, con la fiscalización de ARCECIMO, FACIMO y la UCI.

La competencia tuvo la presencia de una importante cantidad de corredores, más de 300 de todo nuestro país, Colombia, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay. El circuito se caracterizó por su dificultad y muy buena presentación, por una organización que estuvo impecable en todos los aspectos.

En esta fecha, los bikers de la región tuvieron una positiva actuación, destacándose el 3er puesto obtenido por la comodorense Marcia Larrauri.

De la competencia formaron parte Marcia Larrauri, Marcelo Cardozo y Daniel "Popy" Larrauri, de Comodoro Rivadavia, mientras que Martín Arias, Nicolás Farfán y Gustavo Carbajal fueron los representantes de Caleta Olivia.

Marcia Larrauri, que corrió con el número 900, alcanzó el 3er puesto en la categoría Damas Master A, registrando un tiempo de 1:16:50. Mientras que Daniel Larrauri también alcanzó el 3er puesto en su categoría (Master C), con un tiempo de 1:22:57 en un total de 3 vueltas. Marcelo Cardozo, en Master C1, se ubicó 12º con un tiempo de 1:17:00.

Por otro lado, en Master A1, Gustavo "Pajarito" Carbajal, con un registro de 1:29:33 en un total de 5 vueltas, logró la 4ª posición a sólo 33 segundos del tercero.

Además, en Master B1, Martín Arias se metió en el top ten al alcanzar la 9ª posición con un tiempo de 1:31:27, en un total de 4 vueltas.

Por último, en Master B2, Nicolás Farfán con un tiempo de 1:23:48 en 4 vueltas consiguió un meritorio 4º puesto.

El gran ganador de la general fue el corredor de Santa María, Catamarca, Alvaro Macías, que hizo valer el 1 y ganó con claridad, por sobre el chileno Nicolás Delich (1º en Sub 23), el Uruguayo Kian Santana y Fernando Contreras (definieron embalando el 3er puesto) de la unificada.

Dos cuyanos que vuelven a estas competencias completaron el podio de Elite y Sub 23: Germán Dorhman y Leandro Maldonado. En Juniors se lució nuevamente el Chileno Martín Vidaurre, una gran promesa del MT Sudamericano, segundo el Colombiano Tomas Martínez y tercero el local Joaquín Plomer. El catamarqueño Lucas Jalil terminó en un meritorio 4º lugar.

Entre las Damas, fue excelente la victoria de la sanjuanina Inés Gutiérrez, superando a Agustina Apaza. Completó el podio en la unificada la campeona panamericana Sub 23 Luciana Roland (ganó esa categoría).

En Juniors, Julieta Sainz volvió a quedarse con la victoria en la previa a la gira por Europa de la selección Juniors.

En las categorías Masters, Cadetes y Menores los ganadores fueron: Jorge Biazzo (Master A1), Gabriel Facchin (Master A2), Daniel Domínguez (Cadetes), Ariel Rodríguez (Master B1), Fernando Castro (Master B2), Erik Rodríguez (Menores), Javier Olguín (Master C1), Gustavo Carbone (Master C2), Washington Bonansea (Uruguay - Master D), Camila Sanso (Damas Cadetes), Esmeralda Uriburu (Damas Menores), Noelia Castro Pardo (Damas Master A) y Cecilia Vázquez (Damas Master B), Fernando González Díaz (Infantiles B) y Jeremías Gerez (Infantiles A).

La prueba tuvo como comisario UCI a Leandro Carpinelli, comisarios FACIMO Carlos Cingolani y Gisel Rubelth, Delegados FACIMO Martín Artal y José Luis Cornejo.

El Abierto de Argentina continúa en junio. El 4, Comodoro Rivadavia será sede de la 2ª fecha; el 25 en Termas de Río Hondo y la coronación será en Mendoza el 24 de setiembre.





Fuente: