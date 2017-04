El Patagónico | Regionales - 29 marzo 2017 Blassiotto advierte de una "implosión social"

Caleta Olivia (agencia)



El diputado provincial José Luis Blassiotto (Frente Renovador–Cambiemos) consideró que "las familias santacruceñas están al borde de una implosión social", debido a que el gobierno no paga salarios o lo hace con ostensible demora y de manera fraccionada, lo que motiva que los comercios tengan mínima actividad y para colmo ahora hubo una suba en los servicios públicos, como el caso de la electricidad.

En ese sentido evaluó que "el Estado está ausente y la incapacidad del gobierno de Alicia Kirchner se refleja en la calle. No se pagan los sueldos, los chicos no pueden ir a la escuela, los hospitales están sin profesionales, la obra social no funciona y la Justicia está totalmente paralizada".

Por tal motivo exigió "un cambio de rumbo del gobierno" y "sensibilidad con nuestros chicos que merecen educarse, con nuestros abuelos que no les alcanza para los remedios, con nuestros comerciantes que están asfixiados por la carga impositiva y, sobre todo, con nuestra familia santacruceña que merece conocer cuándo va a cobrar el sueldo y proyectar el futuro".

Por otro lado, el referente de Sergio Massa en esta provincia cuestionó severamente el "tarifazo" que se registró en el servicio de consumo domiciliario de energía eléctrica que estimó en un 400%.

"Esto demuestra que el kirchnerismo solo está en el poder para sus negocios y sus intereses y no para la sociedad", expresó Blassiotto quien, irónicamente, nunca hizo una crítica al gobierno nacional cuando aplicó los tarifazos de energia que fueron trasladándose a todo el país.

