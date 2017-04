El Patagónico | País/Mundo | ECONOMIA - 15 abril 2017 Blejer considera difícil cumplir con la meta del 17% de inflación anual El economista y ex presidente del Banco Central, Mario Blejer, consideró ayer "difícil" que el Gobierno nacional pueda cumplir con la meta de inflación fijada en el 17 por ciento, aunque remarcó que si el índice se ubica por debajo del 20% se "va a incentivar la inversión".

"La inflación ha caído porque pasó del 30% promedio al 20%", agregó Blejer y señaló: "si termina debajo del 20% va a incentivar la inversión".

En declaraciones a radio Mitre, el ex presidente del Banco Central indicó: "la inflación es terca y es más difícil de domar de lo que parece. Hay que tomar dos cuestiones: estos índices reflejan el aumento de tarifas de los servicios públicos, que son correcciones a los precios relativos distorsionados que dejó el otro régimen. Es un ajuste correctivo y tiene que tener un efecto positivo con la inflación porque reduce las necesidades de financiamiento monetario".

"La cantidad de instrumentos que tiene el Banco Central para cumplir con su objetivo no son numerosos. La política monetaria contractiva, más que todo con la suba de la tasa de interés. Pero eso no puede ser usado de manera radical", explicó Blejer.

"Es muy difícil para el Banco Central hacer todo al mismo tiempo, tomar medidas antiinflacionarias subiendo las tasas de interés y evitar que eso traiga jueguitos de capital y que depriman el dolar. Lo importante acá es que al Banco Central le faltan instrumentos y no puede vender dólar a futuro después de lo que pasó", precisó.

Blejer aseguró: "es muy difícil que pueda cumplirse la meta del 17% porque, para eso, tendría que haber una inflación del 1% mensual".



Fuente: