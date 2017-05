El Patagónico | País/Mundo | INFORMACIÓN GENERAL - 03 mayo 2017 Bloquean rutas en Caracas en rechazo a la Constituyente convocada por Maduro La jornada de manifestaciones en rechazo al gobierno de Maduro y para exigir elecciones se replicó también en otras ciudades, donde las personas han cerrado la vía colocando basura y escombros.

Decenas de venezolanos llevan a cabo ayer bloqueos en Caracas y otras ciudades con barricadas u otros obstáculos, en el llamado "trancazo nacional" en "desobediencia" a la Constituyente que convocó el presidente Nicolás Maduro, a la que consideran como un abierto golpe de Estado.

El denominado "trancazo nacional" forma parte de la agenda de protestas convocada por la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para rechazar la Constituyente que convocó el lunes Maduro y que la oposición califica como un "fraude" y "un golpe de Estado abierto que busca destruir la democracia y la Constitución".

En algunos sectores como en el Paraíso, y la Urbina, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) han lanzado gases lacrimógenos contra los manifestantes mientras que en otros como Los Dos Caminos levantaron las barricadas.

"Que quede claro al mundo entero y al pueblo: hoy se anunció una Constituyente que no lo es, es una estafa para engañar al pueblo con un mecanismo que no es otra cosa que agravar el golpe de Estado en Venezuela", denunció Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), citado por la agencia ANSA.

La jornada de protesta en rechazo al gobierno de Maduro y para exigir elecciones se replicó también en otras ciudades, donde las personas han cerrado la vía colocando basura y escombros, y con banderas de Venezuela, pitos y pancartas se mantienen en las calles y llaman a los ciudadanos a sumarse a la protesta.

En la víspera la capital se estremeció con un ruidoso cacerolazo que estalló justo cuando Maduro firmó la noche del lunes el decreto que instala la Comisión Presidencial que se encargará de conducir el proceso y activar la Constituyente

"Voy a proceder a firmar el decreto para que esta comisión asuma la conducción del proceso de la Asamblea Nacional Constituyente Popular Ciudadana y Revolucionaria", dijo el presidente.

Explicó que la convocatoria la realiza en base al artículo 348 de la Constitución y que la comisión estará presidida por Elías Jaua, ministro de Educación e integrada, entre otros, por Cilia Flores, su esposa y diputada.

Además fijó los nueve temas en los cuales se centrará el proceso, entre los que destacó, la necesidad de paz nacional, el perfeccionamiento del sistema económico, la importancia de constitucionalizar las misiones sociales creadas desde 1999, y la ampliación del sistema de justicia y la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

"La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente permitirá perfeccionar la Constitución de 1999", indicó, al señalar también que la reforma que surja será votada en un referendo nacional.



SIN CARTA BLANCA



El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, advirtió a Venezuela que su decisión de desvincularse de ese organismo continental no lo le da "carta blanca para consolidarse como dictadura".

"El hecho de haber presentado una nota para retirarse de la OEA no le da una carta blanca al régimen para consolidarse como dictadura", sentenció Almagro en un mensaje de video.

Son las primeras palabras pronunciadas por el funcionario uruguayo desde que Venezuela denunció formalmente el viernes la Carta de la OEA, con la que se inició un proceso que, de concluirse, culminará con la salida oficial del país en dos años.

Almagro había aludido a ello durante el fin de semana, pero por Twitter.

"La salida al sistema no es la solución. El cumplimiento de la Carta Interamericana sí es la solución", subrayó.

El secretario general acusó directamente al gobierno del presidente Nicolás Maduro de los episodios de violencia en el marco de las protestas que se mantienen desde hace días, y aseguró que se podría haber evitado, entre otras cosas, convocando elecciones.

"La OEA no es hoy parte del problema de Venezuela. Por el contrario, el cumplimiento de la Constitución y la Carta Interamericana es en realidad la solución", aseguró, según cita la agencia de noticias DPA.



