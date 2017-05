El Patagónico | Deportes - 18 mayo 2017 Boca ajusta detalles en la línea de fondo y opta por el silencio Ayer, Guillermo Barros Schelotto probó variantes en la defensa "xeneize". Esta vez no dieron la habitual conferencia de prensa de los miércoles, en tanto que hoy el plantel trabajará en la Bombonera a puertas cerradas.

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, ordenó ayer un trabajo táctico en el que hizo hincapié en el funcionamiento de la parte defensiva del equipo, tras la derrota por 3-1 sufrida ante River el último domingo en la Bombonera, mientras los jugadores siguen sin hablar con la prensa.

El DT "xeneize" alternó a Gino Peruzzi, Nahuel Molina, Fernando Tobio, Santiago Vergini, Juan Insaurralde, Lisandro Magallán, Agustín Heredia, Frank Fabbra y Jonathan Silva en la línea defensiva, en el marco del ejercicio táctico que tuvo como objetivo mejorar el desempeño de los futbolistas en esa zona del campo de juego, uno de los puntos más flojos del equipo

El "Mellizo" Guillermo decidió que el entrenamiento de ayer se realice en La Bombonera, en donde dispuso la rotación de los jugadores sin utilizar una línea fija de cuatro defensores, luego de la pobre actuación mostrada frente al equipo conducido por Marcelo Gallardo.

Delante de los defensores se pararon los mediocampistas Fernando Gago, autor del único gol de su equipo ante los "millonarios", y Wilmar Barrios, suplente el pasado domingo, el único 5 con capacidad de marca, quite y relevo de sus compañeros que tiene el plantel.

El trabajo dispuesto por Guillermo mostró que en el arco alternaron Agustín Rossi y Axel Werner, mientras que Leonardo Jara estuvo en el grupo de volantes, por lo cual se descarta que vaya a ser el reemplazante de Peruzzi. Junto con Jara estuvieron Pablo Pérez y Gonzalo Maroni, mientras hacían presión y atacaban Cristian Pavon, Darío Benedetto, Oscar Junior Benítez, Nazareno Solís, Mauro Luna Diale.

Guillermo tendrá que hacer el domingo ante Newell's dos cambios obligados: en lugar de Rodrigo Bentantur jugaría Wilmar Barrios y por el lesionado Ricardo Centurión (tiene un desgarro en el isquiotibial derecho) jugará Gonzalo Maroni.

Según allegados al cuerpo técnico, podría haber otras variantes por razones tácticas: Fernando Tobio entraría por Santiago Vergini en la defensa, y en el medio Jara ingresaría por Pablo Pérez.

Si bien el equipo recién tomará forma con el ensayo de hoy, un posible once para recibir el domingo al conjunto rojinegro del Parque Independencia podría formar con Agustín Rossi; Peruzzi, Tobio, Insaurralde y Fabra; Pablo Pérez o Leonardo Jara, Fernando Gago, Wilmar Barrios; Gonzalo Maroni; Cristian Pavón y Darío Benedetto.

En tanto, el arquero Guillermo Sara, quien se recupera de una lesión en el hombro por la cual debió ser operado a fines del año pasado, trabajó a la par del grupo en los ejercicios precompetitivos y físicos.

Otro de los detalles que llamó la atención fue que el entrenamiento se realizara en La Bombonera y no en Casa Amarilla, ya que el campo de juego del estadio Alberto J. Armando sólo se utiliza para el ensayo de fútbol de los jueves.

En tanto, los jugadores del plantel xeneize siguen con su riguroso "silenzio stampa". Ayer se suspendió la rueda de prensa habitual de los miércoles, cuando dos futbolistas hablan con la prensa, y los jugadores se retiraron sin hablar con la gran cantidad de periodistas que cubrió la práctica por una puerta contigua al vestuario local.

El único futbolista boquense que habló después de la derrota ante River fue Bentancur, quien el lunes -en Ezeiza- dialogó con la prensa antes de embarcar hacia Corea del Sur para integrar el seleccionado Sub 20 de Uruguay que disputará el Mundial de la categoría. Pero sólo habló de esa competencia, y nada dijo de la dura caída ante el clásico rival xeneize.

Boca volverá a entrenarse hoy desde las 9.30 a puertas cerradas y sin presencia de la prensa. El domingo, el único puntero del campeonato recibirá a Newell's desde las 18.15 con arbitraje de Germán Delfino, por la 25ta. fecha del torneo de Primera División.

