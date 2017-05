El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 06 mayo 2017 Boca asume un difícil desafío en La Plata Será en uno de los partidos que darán continuidad a la 23ª fecha del Campeonato de la AFA de Primera división que tiene como único líder al equipo 'xeneize'. El delantero Ricardo Centurión reaparecerá en la formación del puntero.

Boca Juniors, líder del campeonato de Primera división, visitará hoy a Estudiantes de La Plata, con las reapariciones de Ricardo Centurión y Pablo Pérez, más la premisa de quedarse con los tres puntos para seguir arriba y llegar con el ánimo alto al Superclásico de la semana próxima, en el partido saliente de los cinco que darán continuidad a la fecha 23.

El encuentro se jugará a partir de las 20:15 en el estadio Ciudad de La Plata, será arbitrado por Silvio Trucco y lo televisará Telefe.

Boca es el líder del torneo con 48 puntos, en la fecha pasada goleó a Arsenal (3-0) en 'La Bombonera' y como visitante lleva una decena de partidos sin derrotas, con seis triunfos y cuatro empates, mientras que Estudiantes suma 40 unidades y no pierde desde hace siete encuentros, de los cuales se impuso en tres.

El encuentro, que generó polémica en lo previo porque se cambió tres veces de horario y eso generó dudas sobre si el "Pincha" podría contar con sus tres futbolistas afectados al seleccionado Sub-20 que viajará hoy para el Mundial de Corea del Sur, tendrá un valor significativo para ambos, ya que una victoria puede consolidar a Boca y fortalecerlo antes de recibir a River, mientras que para Estudiantes no sumar de a tres significaría despedirse de la lucha por el título.

En Boca, el entrenador Guillermo Barros Schelotto no repetirá la formación, una constante durante su ciclo que ya lleva un año y dos meses, en esta ocasión debido a que reaparecerán dos piezas importantes, Ricardo Centurión tras reponerse de un esguince en la rodilla izquierda, más uno de los referentes, el mediocampista rosarino Pablo Pérez, quien no jugó ante Arsenal por una suspensión por acumulación de amonestaciones, pero que será titular en La Plata.

Así, Centurión reemplazará al promisorio juvenil cordobés Gonzalo Maroni, de 18 años y autor del tercer gol ante Arsenal, mientras que Pérez jugará por el colombiano Wilmar Barrios, en un cambio muy arriesgado debido a que se trata del jugador con más condiciones para recuperar la pelota y el rival, Estudiantes, pondrá en el mediocampo a cuatro hombres de características defensivas: Augusto Solari, Matías Aguirregaray, Bautista Cascini y Santiago Ascacíbar.

De todas maneras, lo importante para Boca será que Fernando Gago y Pablo Pérez puedan hacerse de la pelota, administrarla con criterio y abastecer al goleador Darío Benedetto, que con 14 tantos es el máximo 'artillero' del torneo, y al cordobés Cristian Pavón, uno de los delanteros más veloces del fútbol vernáculo, eso sumado al desequilibrio que marca Centurión en los mano a mano en base a su enorme habilidad.

Estudiantes, por su parte, que viene de sufrir durante la semana una durísima derrota en Colombia ante Nacional de Medellín por 4-1 que lo dejó casi afuera de la Copa Libertadores, intentará sacar un resultado que le permita seguir soñando, aunque con un esquema en el que abundan los recuperadores, con laterales devenidos en mediocampistas (Solari y Aguirregaray) y tan solo Lucas Rodríguez para la generación y la presencia de Lucas Viatri como único delantero de punta.

El equipo dirigido por Nelson David Vivas será un rival duro para Boca, sobre todo si domina el mediocampo, y además porque deja pocos huecos por donde entrarle, aunque también es cierto que no genera demasiado en ofensiva.



PROBABLES FORMACIONES



Estudiantes: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Juan Foyth y Sebastián Dubarbier; Augusto Solari, Santiago Ascacíbar, Matías Aguirregaray y Bautista Cascini; Lucas Rodríguez y Lucas Viatri. DT: Nelson Vivas.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Manuel Insaurralde y Frank Fabra; Pablo Pérez, Fernando Gago y Rodrigo Bentancur; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Ricardo Centurión. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Cancha: Ciudad de La Plata.

Hora: 20:15.

Arbitro: Silvio Trucco.

TV: Telefé.



