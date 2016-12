El Patagónico | Deportes - 18 diciembre 2016 Boca cierra un año sin títulos en el que podría ser el último partido de Tevez El "Xeneize", protagonista de torneo de la AFA, irá por otra victoria que le permita seguir en lo más alto del Campeonato. El de esta tarde podría ser el último partido con la camiseta 'xeneize' de Carlos Tevez quien tiene una importante oferta del fútbol chino.

Boca Juniors, que diagramó un plantel de jerarquía pero no pudo conquistar ningún título durante el año, recibirá hoy a Colón en un partido cargado de emotividad, porque se jugará luego de haber goleado la semana pasada a River en el Superclásico y también debido a que podría ser el último de uno de los más grandes ídolos, Carlos Tevez, quien podría continuar su carrera en el fútbol de China.

El encuentro, válido por la fecha 14 del torneo de Primera división, se jugará a partir de las 18:30 en "La Bombonera", será arbitrado por Saúl Laverni y lo televisará Canal 13.

Boca, con un rendimiento de menor a mayor, construyó una campaña muy buena que le permitió sumar 28 puntos y las dudas de funcionamiento que había dejado el equipo se disiparon con tres triunfos en fila en clásicos importantes: San Lorenzo (2-1), Racing Club (4-2) y el último sobre River (4-2) que dejó perplejo al estadio 'Monumental' de Núñez por la actuación soberbia del "Apache" Tevez, en su mejor partido desde que regresó al club hace más de un año.

Colón, por su parte, con 20 puntos, cumple una campaña decorosa de acuerdo a sus recursos económicos, con un entrenador serio como el uruguayo Paolo Montero que sacó lo mejor del equipo y lo posicionó más arriba de lo esperado.

Será un domingo especial en La Boca, por la reciente goleada a River y porque la 'feligresía' boquense se expresará y le pedirá a su ídolo Carlitos Tevez que siga en el club y no se marche al fútbol chino, seducido por los millones y la tranquilidad espiritual que le ofrecieron los asiáticos para firmar por dos años y culminar su carrera lejos de los colores que ama.

Tevez admitió que tomará una decisión en los próximos días aunque lo que suceda este domingo con los hinchas podría inclinar la balanza, con una hinchada multitudinaria que ayuda a ganar partidos, campeonatos y ahora deberá también influir en la decisión de un ídolo para seguirlo disfrutando.

La probable salida de Tevez no parece que será la única en Boca, ya que también el cordobés Cristian Pavón fue seducido por los millones europeos, con una oferta descomunal del PSG francés, dispuesto a pagar los 18 millones fijados en su cláusula de rescisión, lo que le generaría un alivio económico al club pero un dolor de cabeza al mellizo Guillermo Barros Schelotto, quien al fin encontró una formación confiable luego de varios intentos, incluida la eliminación en las semifinales de la Copa Libertadores de América, que era el objetivo del año, a manos del modesto Independiente del Valle ecuatoriano.

El mellizo asumió como DT en marzo en reemplazo del 'Vasco' Arruabarrena y si bien parece haber encontrado al fin el equipo, no podrá repetir la formación que se lució en Núñez, algo que se repitió durante todo su ciclo, esta vez por la lesión que sufrió el promisorio juvenil uruguayo Rodrigo Bentancur, quien será reemplazado por el colombiano Sebastián Pérez para armar un mediocampo con juego y quite junto a Fernando Gago y al rosarino Pablo Pérez.

Boca intentará aprovechar el buen juego de su mediocampo, la diferencia que hace Tevez con su jerarquía, la velocidad del cordobés Pavón y los goles de Walter Bou, un delantero que llegó al club en silencio y que se ganó su lugar tras la lesión del titular Darío Benedetto y a fuerza de goles importantes en los tres clásicos, ya que le marcó uno a San Lorenzo, dos a Racing y otro a River.

El equipo "Xeneize" deberá superar su propia ansiedad, ser muy paciente e intentar doblegar a un rival ordenado como Colón, que tenía todo definido para visitar "La Bombonera" pero a último momento sufrió la baja de un jugador importante como el zaguero Germán Conti, quien será reemplazado por Emanuel Olivera, mientras que saldrá del equipo el goleador Ismael Blanco e ingresará un lateral, Raúl Iberbia, lo que ocasionará un cambio táctico.

Es decir que Colón pasará de un 4-4-2 a un 4-5-1 con Iván Torres saliendo de la defensa (jugará Iberbia en el lateral izquierdo) para sumarse al mediocampo y con un único delantero de punta que será Nicolás Leguizamón, ya que la idea del uruguayo Montero es poblar el sector creativo de Boca, donde generan juego Gago, Pablo Pérez y Tevez cuando se retrasa para tomar contacto con la pelota.

