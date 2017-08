Boca debuta en la Superliga como local frente a Olimpo

Boca Juniors, actual campeón del fútbol argentino, recibirá esta tarde a Olimpo de Bahía Blanca en su debut en la Superliga, con la base del equipo que dio la vuelta olímpica hace dos meses, potenciado por cuatro refuerzos, uno de ellos el colombiano Edwin Cardona, un jugador de clase que conquistó a los hinchas desde que llegó al club hace 40 días.

El equipo "Xeneize" iniciará su campaña en la flamante Superliga a partir de las 18:05 en "La Bombonera", en un partido que será arbitrado por el misionero Néstor Pitana, y televisado por las señales de cable Fox Sports 2 en transmisión estándar y Fox Sports Premium en HD para quienes hayan contratado el pack fútbol.

Boca saboreó las mieles del éxito hace poco más de dos meses con la obtención del campeonato local, el primer título del mellizo Guillermo Barros Schelotto como DT (como futbolista dio 16 vueltas olímpicas), y en la nueva temporada se renovó para ir en busca este año de la Copa Argentina, y a su vez ubicarse entre los primeros de la Superliga (hasta diciembre se jugarán 12 fechas y el resto el año que viene), además de prepararse para su gran objetivo: la Copa Libertadores de América de 2018.

El equipo del mellizo no sufrirá a priori con las bajas, ya que se fueron Jonathan Silva, Fernando Tobio, Rodrigo Bentancur y Ricardo Centurión, pero llegaron Paolo Goltz, un viejo anhelo del DT, Nahitan Nández, el colombiano Cardona y Cristian Espinoza para compensar el plantel.

Boca tendrá entonces sus mejores armas en el goleador Darío Benedetto, la velocidad y desequilibrio del cordobés Cristian Pavón, y el fútbol que generan el capitán Fernando Gago, el rosarino Pablo Pérez y ahora el colombiano Cardona, quien además aporta un plus con su pegada en la pelota parada, algo que no había en el plantel.

Olimpo no tendrán a dos titulares en el esquema del entrenador Mario Sciacqua, el lateral Mauricio Rosales y el mediocampista ofensivo Rodrigo Caballuci.

Rosales no jugará a causa de una contractura en el posterior de la pierna derecha, mientras que Caballuci no superó una molestia en el gemelo derecho, así que en sus lugares estarán el histórico Cristian Villanueva y el ex Sarmiento de Junín, Maximiliano Fornari, respectivamente.

La intención del cuerpo técnico es recuperar a los lesionados para el partido del viernes 1 de septiembre ante Racing Club, por los 16vos. de final de la Copa Argentina, que se jugará en la cancha de Banfield.