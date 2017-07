El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 17 julio 2017 Boca empieza la pretemporada con un solo refuerzo y sin Ricardo Centurión Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto comenzarán a las 9:30 a entrenar en Casa Amarilla, pero la parte más exigente será a partir del miércoles en Paraguay.

Boca Juniors comenzará hoy, con Paolo Goltz, sin Ricardo Centurión y a la espera del resto de los refuerzos, la pretemporada de cara al segundo semestre del año que tendrá como principal objetivo la defensa del título del torneo de Primera división.

El primer día de trabajo para los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto comenzará a las 9:30 en Casa Amarilla pero la parte más dura de la preparación será a partir del miércoles en Ciudad del Este, Paraguay, y culminará el viernes 28 de este mes.

El único refuerzo que estará desde el inicio será el defensor Paolo Goltz, quien llegó desde América, de México, a cambio de 2.500.000 dólares y firmó un contrato por tres años.

El entrerriano, de 32 años, se reencontrará con los "Mellizos" con los que coincidió en Lanús.

No obstante, durante la semana se esperan los arribos del delantero Cristian Espinoza, proveniente de Villarreal, de España, y de los mediocampistas Edwin Cardona, de Rayados, de México, y Jesús Medina, de Libertad, de Paraguay.

Espinoza, de 22 años, llegará al país mañana, se realizará los estudios médicos y luego firmará el contrato con el club que será a préstamo por un año con una opción por seis meses más.

El ex Huracán de Parque Patricios, que en España jugó a préstamo en Alavés y Valladolid, es una opción para reemplazar una eventual venta del delantero Cristian Pavón, quien ya fue pretendido por Zenit, de Rusia.

El colombiano Cardona también firmaría préstamo por un año y al paraguayo Medina, se le compraría el 50 por ciento de su pase en 2.500.000 dólares.

Cardona, integrante del seleccionado de José Pekerman, es un enganche, de 24 años, de buena pegada pero arrastra una larga inactividad ya que no juega hace dos meses por decisión del director técnico argentino Antonio Mohamed.

Medina de 20 años, es zurdo y puede jugar por las dos bandas del mediocampo. Fue pedido por Gustavo, quien dirigió en Paraguay, y solo resta resolver el visto bueno de Libertad ya que el jugador tiene arreglado su contrato por tres años.

La otra novela del mercado de pases es por el delantero Ramón "Wanchope" Abila, actualmente en Cruzeiro, de Brasil.

El cordobés, ex Huracán, es amigo de Carlos Tevez (también comparte representante) y es una obsesión del presidente Daniel Angelici pero no fue pedido por el entrenador debido a que en esa posición tiene al goleador del torneo, Darío Benedetto, y a Walter Bou.

En la operación por Abila podrían entrar en forma de pago los juveniles Alexis Messidoro, quien volvió del Sports Boys de Bolivia y Marcelo Torres, a quien el técnico quiere llevar a la pretemporada.

Por otro lado, la baja más importante será la del delantero Ricardo Centurión cuyo préstamo de San Pablo, de Brasil, venció el pasado 30 de junio.

Angelici negocia para cumplir el deseo del DT de retenerlo pero el equipo brasileño rechazó la primera oferta de seis millones de dólares por el 70 por ciento del pase (el otro 30% pertenece a Racing Club).

Hay quienes aseguran que Centurión podría presentarse en la pretemporada mientras espera por un arreglo entre los clubes, pero esto no fue confirmado por la dirigencia que, por otro lado, todavía duda de desembolsar el dinero que pide San Pablo por el controvertido jugador.

La otra gestión a pedido de Guillermo es por el lateral izquierdo Jonathan Silva, quien volvió al Sporting de Lisboa y será tenido en cuenta por ese club portugués, lo que complica su regreso.

Los que seguramente ya no estarán son el arquero Axel Werner, que volvió al Atlético de Madrid español, y el defensor Fernando Tobio, retornó a Palmeiras, de Brasil.

De los que volverán de préstamos, el lateral izquierdo Fernando Evangelista (Atlético Tucumán) y el delantero Andrés Chávez de San Pablo serán evaluados por el cuerpo técnico.

Los amistosos confirmados de Boca serán el 29 ante Nacional de Montevideo en el estadio José María Minella de Mar del Plata.

El 2 de agosto en La Bombonera recibirá a Villarreal, de España, partido que servirá como excusa para festejar el título.

El 5 de agosto Boca jugará ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Unico.

El primer partido oficial del equipo boquense será el 14 de agosto por los 32avos de final de la Copa Argentina ante Gimnasia y Tiro de Salta en el estadio de Formosa.



Fuente: