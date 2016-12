El Patagónico | Deportes - 07 diciembre 2016 Boca empieza una semana clave para el futuro de su estrella Carlos Tevez El delantero no definió todavía su continuidad en el club y existe una oferta millonaria del club chino Shangar Shenua para contar con sus servicios.

Carlos Tevez llegó ayer a la mañana al entrenamiento, muy temprano como siempre desde que volvió a Boca en agosto del año pasado, fue uno de los primeros en llegar a la práctica en la que puede ser la última semana de trabajo en la entidad de La Ribera, debido que aún no definió su continuidad en el club y existe una oferta millonaria del club chino Shangar Shenua para contar con sus servicios.

El "Apache" ingresó al complejo Pedro Pompilio por el portón de la calle Tomas Espora y aquellos que lo vieron dicen que estaba sonriente, feliz, ya que quizás por su cabeza no se cruzó que ésta podría ser su última semana de práctica en el club que lo vio nacer y que le sirvió de trampolín para triunfar en Europa y ser uno de los futbolistas reconocidos a nivel mundial.

"Me pasan muchas cosas y tengo un kilombo bárbaro", comentó Tevez el domingo pasado en conferencia de prensa tras el triunfo en el Monumental en el Superclásico frente a River Plate.

La propuesta del Shangai Shenua, 40 millones de euros por año, cuatro casas para su familia y allegados, más la posibilidad de extenderlo una temporada, desestabiliza a cualquiera, pero el "Apache" no dice ni sí ni no, él espera, hasta juega con la posibilidad de su retiro y de tomar una decisión después de su casamiento antes de las fiestas, cuando esté de vacaciones con su familia.

Su entorno sigue sosteniendo que está muy cerca su final en Boca, pero otra parte dice que hay que esperar, que con "Carlos" nunca se sabe, que el partido del domingo ante River del que muchos piensan que fue la "frutilla del postre" para irse en paz, puede ser la puerta para cambiar y dar marcha atrás y continuar.

Pero en el mundo Boca, cuerpo técnico, dirigentes y sus compañeros, saben que la posibilidad que se vaya está muy cerca y que por lo tanto ésta no es una semana más, es la que tratarán de seducir al ídolo.

Guillermo Barros Schelotto, quien arribó como entrenador en marzo de este año, recibió a un Tevez amigo, pero también sabiendo que él era el técnico y la relación empezó a ser más profesional, más distante, más allá de algunas licencias como la de otorgarle descanso después de la eliminación en la Copa Libertadores ante Independiente del Valle de Ecuador, o cambiar el esquema que más le gusta que es el 4-3-3 para hacer uno en el que "Carlitos" se sienta más cómodo.

Ahora, después de algunos cortocircuitos, bajones futbolísticos de Tevez mediante, se dio cuenta el domingo pasado que con él en este nivel, el equipo tiene mucha ventaja, y sabe que llegó la hora de hablar para saber cómo está y si la oferta del club asiático o un posible retiro, harán que se termine su nuevo ciclo en Boca.

Más allá que en este momento la relación está lejos de ser lo mejor con el entrenador y que hasta se barajan sustitutos para Tevez, como Ignacio Piatti, o la chance de que regrese Rodrigo Palacio como mencionan los diarios en Italia, a Guillermo le cuesta pensar en un Boca sin él.

Seguramente, antes del viernes el "mellizo" se reunirá con el jugador. Los que conocen al técnico dicen que va a escuchar y los que conocen al "10" opinan que estaba esperando esta cita.

Pero la otra parte de esta historia: la dirigencia, con el presidente Daniel Angelici a la cabeza, ya tuvo reuniones con el representante del jugador Adrián Rouco, ya conoce la oferta de los chinos y también hablaron del dinero que le correspondería a Boca por resarcimiento, si no se respetase el contrato que lo une a Tevez con la entidad de la Ribera hasta el 30 de junio de 2017.

Pero Angelici también espera hablar con Tevez, en una semana de agenda complicada para el dirigente, mañana al mediodía asistirá a la inauguración de partes de la obra del nuevo predio de entrenamiento en Ezeiza y luego por la noche viajará a Roma para entrevistarse con el Papa Juan Pablo II junto con los integrantes del equipo Virgen del Carmen, ganador de la Liga de Potrero, torneo organizado por Boca Social.

"El Tano", apodo como se lo conoce al máximo dirigente "xeneize", sabe que en estas horas su charla con Tevez es clave, más allá que haya declarado: "voy a respetar lo que quiera Carlitos y lo que él sienta".

Dicen que la reunión también es muy esperada por el "Apache", ya que hablarán de algunas cuentas pendientes con el presidente, quien para los allegados del delantero no es el mismo ahora con Carlos que cuando lo recibió con los brazos abiertos el año pasado y lo usó de bandera, dos títulos mediante, para ganar las elecciones.

Pero la última voz que va a tener que escuchar Tevez esta semana, es la del hincha el domingo y ésa, para los que conocen bien el sentimiento del hincha, puede ser fundamental para el "Apache".

Alguna vez se dijo que la Bombonera habla y, para el partido que Boca jugará contra Colón, se espera un recibimiento especial para el equipo y para el ídolo, la consigna será que lo que no pueden cambiar las palabras y los gestos del cuerpo técnico y la dirigencia, lo haga el hincha.

Carlos Tevez, 32 años, figura e ídolo, sabe que por más que algunos digan que falta para que tome una decisión y otros digan que ya fue tomada: esta semana, hinchas, cuerpo técnico y dirigentes mediante, pueden cambiar el paso de su exitosa historia en Boca.

