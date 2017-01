El Patagónico | Deportes - 05 enero 2017 Boca inicia la pretemporada sin Tevez y con Gago negociando su continuidad El cuadro que dirige Guillermo Barros Schelotto tendrá su primer encuentro con caras nuevas. Y con la incertidumbre sobre quiénes cubrirán puestos clave en el equipo como el arco, donde no se ponen de acuerdo en el monto con Estudiantes por Mariano Andújar, y el lugar que dejó vacío el "Apache".

El plantel de Boca Juniors empezará hoy, en el complejo de la AFA en Ezeiza, sin Carlos Tevez, la preparación de la pretemporada para el año, en el que no disputará competencias internacionales y estará enfocado en el torneo local, que se reanudará el mes próximo.

El plantel del puntero del torneo, que dirige Guillermo Barros Schelotto, y que trabajará en el predio hasta el 19 del corriente, está citado para las 7 donde después de desayunar se hará estudios y, luego, a partir de las 8:30 comenzará la jornada que será de doble turno.

La novedad más importante por ahora es la salida de Tevez, quien se incorporó al Shangai Shenhua de China por dos años, y que se espera que a la vuelta de sus vacaciones pase por el predio a saludar a sus ex compañeros.

La otra es que estará Fernando Gago, a quien el 30 de junio de este año se le vence su vínculo en el club y su representante está en tratativas con los dirigentes para extenderlo por tres años más.

Según una cláusula vigente, el volante central, de buena actuación luego de estar sin jugar siete meses por haberse roto por segunda vez el tendón de Aquiles izquierdo, puede negociar la posibilidad de continuar su carrera en otro club como libre, pero respetando su contrato con Boca hasta mitad de año.

Según allegados a Gago, el futbolista quiere seguir en Boca y, a pesar de la diferencia económica que es del 35 por ciento, hay intención de ambas partes que continúe en el club que lo vio nacer futbolísticamente.

El plantel que comenzará hoy la pretemporada es el siguiente: Arqueros: Axel Werner, Ramiro Martínez, Javier Bustillos (juvenil categoría 97). Defensores: Leonardo Jara, Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Fernando Tobio, Lisandro Magallán, Juan Insaurralde, Jonatahan Silva, Frank Fabra, Agustín Heredia (juvenil cat. 97). Volantes: Pablo Pérez, Fernando Gago, Sebastián Pérez, Wilmar Barrios, Federico Carrizo, Gonzalo Maroni (juvenil cat. 99). Delanteros: Cristian Pavón, Ricardo Centurión, Darío Benedetto, Walter Bou y Mariano Luna Diale (juvenil cat. 98).

Estarán ausentes Guillermo Sara, que sigue con su recuperación tras la operación en el hombro; Rodrigo Bentancur, que está en la selección de Uruguay Sub 20 y Julián Chicco, Nahuel Molina Lucero y Marcelo Torres, que integran la selección nacional Sub 20 que jugará el Sudamericano en Ecuador.

El volante Andrés Cubas viajará en los próximos días a Italia, para jugar a préstamo por seis meses en el club Pescara por 150 mil euros y una opción de cuatro millones de la misma moneda.

Por ahora Boca no incorporó ningún jugador y el interés prioritario es un arquero ante la lesión de Guillermo Sara, quien en diciembre fue operado de una luxación en su hombro derecho y tendrá para seis meses de inactividad.

El arquero de Estudiantes de La Plata, Mariano Andújar, es el requerido por el DT y Boca le dio una nueva propuesta al club de La Plata de 3 millones de dólares brutos, pero el presidente "pincha" Juan Sebastián Verón quiere 5.

La otra búsqueda está en un volante o media punta para reemplazar a Carlos Tevez. La prioridad es Ignacio Piatti, quien tiene un contrato por un año y medio más en el Montreal Impact de la MLS.

La agenda de partidos de Boca en el verano será en Mar del Plata y empieza el 21 de este mes ante Estudiantes de La Plata, luego el 24 contra San Lorenzo y el 28 ante River.

Boca es el único puntero del torneo oficial con 31 unidades, y en el reinicio por la 15 fecha enfrentará al Banfield que dirige Julio César Falcioni en el estadio del Sur.

